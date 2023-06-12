https://sputniknews.com.tr/20230612/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmaz-vekalet-edecek-1072308032.html

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T01:54+0300

2023-06-12T01:54+0300

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türkiye

cevdet yılmaz

vekalet

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-13 Haziran'da Kuzey Kıbrıs'a ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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cevdet yılmaz, vekalet, recep tayyip erdoğan