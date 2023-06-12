https://sputniknews.com.tr/20230612/cumhurbaskani-erdoganin-secim-sonrasi-ilk-ziyareti-kuzey-kibrisa--1072330750.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası ilk ziyareti Kuzey Kıbrıs'a

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası ilk ziyareti Kuzey Kıbrıs'a

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir devlet geleneğini sürdürerek ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs'a yapıyor. Erdoğan bu ziyaretin ardından Azerbaycan'a... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T13:50+0300

2023-06-12T13:50+0300

2023-06-12T13:50+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

kuzey kıbrıs

ersin tatar

akdeniz

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Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel ile diğer yetkililer karşıladı.Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek Erdoğan, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tatar'la ortak basın toplantısı düzenleyecek.Görüşmelerde, ilerleyen dönemde Kıbrıs konusunda atılacak adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230611/cumhurbaskani-erdogan-artik-kimse-bu-milletin-evlatlarini-asagilama-cesareti-bulamayacak-1072303199.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kuzey kıbrıs, ersin tatar, akdeniz