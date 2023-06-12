https://sputniknews.com.tr/20230612/cumhurbaskani-erdogan-sizlerin-onculugunde-anavatanimiz-buyuk-bir-degisim-gerceklestirmistir-1072342290.html

Erdoğan: Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir

Erdoğan: Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinin ardından ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirdi. Erdoğan, Kıbrıs Türk'ünün adada hiçbir zaman... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T17:03+0300

2023-06-12T17:03+0300

2023-06-12T17:45+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kıbrıs

kuzey kıbrıs

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirdi.Özel uçak "TUR" ile saat 13.00'te KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya giden Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ile diğer yetkililer karşıladı.Erdoğan, havalimanının ardından ilk olarak Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’na geldi. Anıta çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşunun ardından anıt özel defterini imzaladı.Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir. Sizlerin desteğiyle yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin azim ve kararlılığı içindeyiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'den kablo yoluyla Kuzey Kıbrıs'a elektrik sağlanması ele alındı. Bununla Kuzey Kıbrıs'ta elektrik kesintisi diye bir şey kalmayacaktır. Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz meselelerini değerlendirdik. Kıbrıs Türk'ü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir." dedi.

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