Borrell: Kasım 2024'teki ABD başkanlık seçimlerine kadar Ukrayna'da barış müzakereleri beklenmemeli
© AFP 2023Josep Borrell
© AFP 2023
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'de Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine kadar Ukrayna'yla ilgili barış müzakereleri beklenmemesi gerektiğini söyledi.
İspanyol Onda Cero radyosuna demeç veren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'yla ilgili barış müzakerelerinin olası tarihine ilişkin konuştu.
Barış müzakerelerinin ancak Kasım 2024'teki ABD başkanlık seçimlerinden sonra mümkün olduğunu kaydeden Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhtemelen seçimin sonucunu beklediğini öne sürdü.
Putin'i ziyaret eden tüm dünya liderlerinin "Onun askeri hedefleri var ve onları yerine getirene dek çatışmayı durdurmayacak" cevabını alarak geri döndüğünü iddia eden Borrell, Çin'in Putin'e çatışmaya son vermesi konusunda nüfuz edeceğini umduğunu söyledi.
Borrell, eğer şu anda ABD'de başkanlık koltuğunda Joe Biden yerine Donald Trump otursaydı, Ukrayna'daki durumun farklı olacağının da altını çizdi.
Barış müzakerelerinin ancak Kasım 2024'teki ABD başkanlık seçimlerinden sonra mümkün olduğunu kaydeden Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhtemelen seçimin sonucunu beklediğini öne sürdü.
Putin'i ziyaret eden tüm dünya liderlerinin "Onun askeri hedefleri var ve onları yerine getirene dek çatışmayı durdurmayacak" cevabını alarak geri döndüğünü iddia eden Borrell, Çin'in Putin'e çatışmaya son vermesi konusunda nüfuz edeceğini umduğunu söyledi.
Borrell, eğer şu anda ABD'de başkanlık koltuğunda Joe Biden yerine Donald Trump otursaydı, Ukrayna'daki durumun farklı olacağının da altını çizdi.