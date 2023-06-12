https://sputniknews.com.tr/20230612/biden-dis-tedavisi-nedeniyle-onceden-planlanan-programina-katilamayacak-1072347477.html
Biden, diş tedavisi nedeniyle önceden planlanan programına katılamayacak
Biden, diş tedavisi nedeniyle önceden planlanan programına katılamayacak
ABD Başkanı Joe Biden'ın diş tedavisi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile planlanan görüşmesinin yarına ertelendiği öne sürüldü. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T20:27+0300
2023-06-12T20:27+0300
2023-06-12T20:27+0300
dünya
joe biden
abd
diş
kamala harris
anestezi
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
jens stoltenberg
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ABD Başkanı Joe Biden'ın, diş tedavisi gördüğü için Beyaz Saray'da önceden duyurulan bir programa katılamayacağı bildirildi.Beyaz Saray, Biden'ın diş tedavisiyle ilgili doktoru Kevin O'Connor'un raporunu kamuoyuyla paylaştı.O'Connor, Biden'ın dün sağ alt dişinin ağrıdığını ve Beyaz Saray diş hekimlerinin muayenenin ardından kanal tedavisini uygun gördüklerini belirtti.Biden'ın dişine ilk müdahalenin yapıldığını kaydeden O'Connor, herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı bilgisini paylaştı.O'Connor, bu sabah Biden'ın dişindeki rahatsızlığın beklendiği gibi arttığını ifade ederek, bugün Beyaz Saray'da kanal tedavisinin tamamlanacağını ifade etti.'Yetkileri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredilmeyecek'Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notuna göre, Biden, bu işlem için genel anestezi almayacak ve bu nedenle de yetkileri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredilmeyecek.Biden'ın diş tedavisi nedeniyle NATO Genel Sekreteri ile görüşmesinin ertelendiği iddia edildiÖte yandan, Amerikan medyasında Beyaz Saray'a yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Biden'ın bugün Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yapacağı görüşmenin yarına ertelendiği iddia edildi.Bugün yerel saatle 11.30'da Üniversite Sporcuları Günü nedeniyle Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonlarını ağırlayacağı programına, Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Harris katıldı.Biden'ın bugün yerel saatle 15.15'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlaması öngörülüyordu.
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joe biden, abd, diş, kamala harris, anestezi, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg
joe biden, abd, diş, kamala harris, anestezi, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg
Biden, diş tedavisi nedeniyle önceden planlanan programına katılamayacak
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ABD Başkanı Joe Biden'ın diş tedavisi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile planlanan görüşmesinin yarına ertelendiği öne sürüldü.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, diş tedavisi gördüğü için Beyaz Saray'da önceden duyurulan bir programa katılamayacağı bildirildi.
Beyaz Saray, Biden'ın diş tedavisiyle ilgili doktoru Kevin O'Connor'un raporunu kamuoyuyla paylaştı.
O'Connor, Biden'ın dün sağ alt dişinin ağrıdığını ve Beyaz Saray diş hekimlerinin muayenenin ardından kanal tedavisini uygun gördüklerini belirtti.
Biden'ın dişine ilk müdahalenin yapıldığını kaydeden O'Connor, herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı bilgisini paylaştı.
O'Connor, bu sabah Biden'ın dişindeki rahatsızlığın beklendiği gibi arttığını ifade ederek, bugün Beyaz Saray'da kanal tedavisinin tamamlanacağını ifade etti.
'Yetkileri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredilmeyecek'
Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notuna göre, Biden, bu işlem için genel anestezi almayacak ve bu nedenle de yetkileri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredilmeyecek.
Biden'ın diş tedavisi nedeniyle NATO Genel Sekreteri ile görüşmesinin ertelendiği iddia edildi
Öte yandan, Amerikan medyasında Beyaz Saray'a yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Biden'ın bugün Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yapacağı görüşmenin yarına ertelendiği iddia edildi.
Bugün yerel saatle 11.30'da Üniversite Sporcuları Günü nedeniyle Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonlarını ağırlayacağı programına, Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Harris katıldı.
Biden'ın bugün yerel saatle 15.15'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlaması öngörülüyordu.