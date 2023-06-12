https://sputniknews.com.tr/20230612/biden-dis-tedavisi-nedeniyle-onceden-planlanan-programina-katilamayacak-1072347477.html

Biden, diş tedavisi nedeniyle önceden planlanan programına katılamayacak

Biden, diş tedavisi nedeniyle önceden planlanan programına katılamayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın diş tedavisi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile planlanan görüşmesinin yarına ertelendiği öne sürüldü. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T20:27+0300

2023-06-12T20:27+0300

2023-06-12T20:27+0300

dünya

joe biden

abd

diş

kamala harris

anestezi

nato

nato genel sekreteri jens stoltenberg

jens stoltenberg

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, diş tedavisi gördüğü için Beyaz Saray'da önceden duyurulan bir programa katılamayacağı bildirildi.Beyaz Saray, Biden'ın diş tedavisiyle ilgili doktoru Kevin O'Connor'un raporunu kamuoyuyla paylaştı.O'Connor, Biden'ın dün sağ alt dişinin ağrıdığını ve Beyaz Saray diş hekimlerinin muayenenin ardından kanal tedavisini uygun gördüklerini belirtti.Biden'ın dişine ilk müdahalenin yapıldığını kaydeden O'Connor, herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı bilgisini paylaştı.O'Connor, bu sabah Biden'ın dişindeki rahatsızlığın beklendiği gibi arttığını ifade ederek, bugün Beyaz Saray'da kanal tedavisinin tamamlanacağını ifade etti.'Yetkileri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredilmeyecek'Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notuna göre, Biden, bu işlem için genel anestezi almayacak ve bu nedenle de yetkileri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredilmeyecek.Biden'ın diş tedavisi nedeniyle NATO Genel Sekreteri ile görüşmesinin ertelendiği iddia edildiÖte yandan, Amerikan medyasında Beyaz Saray'a yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Biden'ın bugün Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yapacağı görüşmenin yarına ertelendiği iddia edildi.Bugün yerel saatle 11.30'da Üniversite Sporcuları Günü nedeniyle Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonlarını ağırlayacağı programına, Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Harris katıldı.Biden'ın bugün yerel saatle 15.15'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlaması öngörülüyordu.

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