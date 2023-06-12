https://sputniknews.com.tr/20230612/avusturya-afganistanda-bir-vatandasinin-tutuklandigini-acikladi-1072350331.html

Avusturya, Afganistan’da bir vatandaşının tutuklandığını açıkladı

Avusturya, Afganistan’da bir vatandaşının tutuklandığını açıkladı

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da bir Avusturya vatandaşının tutuklandığını duyurdu. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T21:34+0300

2023-06-12T21:34+0300

2023-06-12T21:34+0300

dünya

avusturya

afganistan

tutuklanma

asya & pasifik

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Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'a yönelik seyahat uyarısında, bu ülkede yardıma ihtiyaç duyan Avusturyalılara konsolosluk hizmetlerinin sınırlı ölçüde yapıldığının açıkça ifade edildiği, uyarıya rağmen buraya giden bir şahsın tutuklandığı bilgisinin kendilerine ulaştığı kaydedildi.Açıklamada, "Buna rağmen, şahsın tutuklandığı öğrenildiğinden bu yana aktif olarak bir çözüm bulmaya çalışıyoruz ve ilgili kişinin Avusturya'daki ailesiyle de düzenli temas halindeyiz" ifadesine yer verildi.Bu arada, yerel basında yer alan haberlerde, Afganistan’da Taliban tarafından tutuklanan kişinin 84 yaşındaki bir Neonazi olduğu iddia edildi.Taliban yönetiminin casusluk suçlaması ile tutukladığı şahsın Avusturya’daki önde gelen Neonazi isimler arasında yer aldığı öne sürüldü.

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