https://sputniknews.com.tr/20230612/avusturya-afganistanda-bir-vatandasinin-tutuklandigini-acikladi-1072350331.html
Avusturya, Afganistan’da bir vatandaşının tutuklandığını açıkladı
Avusturya, Afganistan’da bir vatandaşının tutuklandığını açıkladı
Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da bir Avusturya vatandaşının tutuklandığını duyurdu. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T21:34+0300
2023-06-12T21:34+0300
2023-06-12T21:34+0300
dünya
avusturya
afganistan
tutuklanma
asya & pasifik
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Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'a yönelik seyahat uyarısında, bu ülkede yardıma ihtiyaç duyan Avusturyalılara konsolosluk hizmetlerinin sınırlı ölçüde yapıldığının açıkça ifade edildiği, uyarıya rağmen buraya giden bir şahsın tutuklandığı bilgisinin kendilerine ulaştığı kaydedildi.Açıklamada, "Buna rağmen, şahsın tutuklandığı öğrenildiğinden bu yana aktif olarak bir çözüm bulmaya çalışıyoruz ve ilgili kişinin Avusturya'daki ailesiyle de düzenli temas halindeyiz" ifadesine yer verildi.Bu arada, yerel basında yer alan haberlerde, Afganistan’da Taliban tarafından tutuklanan kişinin 84 yaşındaki bir Neonazi olduğu iddia edildi.Taliban yönetiminin casusluk suçlaması ile tutukladığı şahsın Avusturya’daki önde gelen Neonazi isimler arasında yer aldığı öne sürüldü.
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avusturya, afganistan, tutuklanma, asya & pasifik
avusturya, afganistan, tutuklanma, asya & pasifik
Avusturya, Afganistan’da bir vatandaşının tutuklandığını açıkladı
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Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da bir Avusturya vatandaşının tutuklandığını duyurdu.
Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'a yönelik seyahat uyarısında, bu ülkede yardıma ihtiyaç duyan Avusturyalılara konsolosluk hizmetlerinin sınırlı ölçüde yapıldığının açıkça ifade edildiği, uyarıya rağmen buraya giden bir şahsın tutuklandığı bilgisinin kendilerine ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, "Buna rağmen, şahsın tutuklandığı öğrenildiğinden bu yana aktif olarak bir çözüm bulmaya çalışıyoruz ve ilgili kişinin Avusturya'daki ailesiyle de düzenli temas halindeyiz" ifadesine yer verildi.
Bu arada, yerel basında yer alan haberlerde, Afganistan’da Taliban tarafından tutuklanan kişinin 84 yaşındaki bir Neonazi olduğu iddia edildi.
Taliban yönetiminin casusluk suçlaması ile tutukladığı şahsın Avusturya’daki önde gelen Neonazi isimler arasında yer aldığı öne sürüldü.