https://sputniknews.com.tr/20230612/asgari-ucrette-gozler-toplantida-masaya-gelecek-ilk-rakam-1072310333.html

Asgari ücrette gözler toplantıda: Masaya gelecek ilk rakam

Asgari ücrette gözler toplantıda: Masaya gelecek ilk rakam

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın (13 Haziran) toplanacak. Yüzde 30-35 oranında artış yapılması hesaplanırken asgari ücretin 11 bin lirayı geçmesi... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T07:32+0300

2023-06-12T07:32+0300

2023-06-12T07:32+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

toplantı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/05/1061986984_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a6393a466c77446279751f89f428345e.jpg

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere yarın (13 Haziran) toplanıyor. Yeni asgari ücretle birlikte, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, Bireysel Emeklilik Kesintisi başta olmak üzere birçok gelir, sosyal destek kalemi de artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Türk-İş, TİSK heyeti katılacak. Birinci toplantıda bugün net 8 bin 506 lira (brüt 10 bin 8 lira) olan asgari ücrete ilişkin beklentiler, enflasyon başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirilecek. Yüzde 30 zamSabah'ın haberine göre, yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230610/asgari-ucrette-4-formul-aralik-belli-oldu-1072259475.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asgari ücrete ara zam 2023, 2023 asgari ücret, 2023 asgari brüt, asgari ücret ne kadar, asgari ücret, yeni asgari ücret, asgari ücret toplantı ne zaman