https://sputniknews.com.tr/20230612/asgari-ucrette-gozler-toplantida-masaya-gelecek-ilk-rakam-1072310333.html
Asgari ücrette gözler toplantıda: Masaya gelecek ilk rakam
Asgari ücrette gözler toplantıda: Masaya gelecek ilk rakam
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın (13 Haziran) toplanacak. Yüzde 30-35 oranında artış yapılması hesaplanırken asgari ücretin 11 bin lirayı geçmesi... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T07:32+0300
2023-06-12T07:32+0300
2023-06-12T07:32+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
toplantı
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere yarın (13 Haziran) toplanıyor. Yeni asgari ücretle birlikte, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, Bireysel Emeklilik Kesintisi başta olmak üzere birçok gelir, sosyal destek kalemi de artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Türk-İş, TİSK heyeti katılacak. Birinci toplantıda bugün net 8 bin 506 lira (brüt 10 bin 8 lira) olan asgari ücrete ilişkin beklentiler, enflasyon başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirilecek. Yüzde 30 zamSabah'ın haberine göre, yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230610/asgari-ucrette-4-formul-aralik-belli-oldu-1072259475.html
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Asgari ücrette gözler toplantıda: Masaya gelecek ilk rakam
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın (13 Haziran) toplanacak. Yüzde 30-35 oranında artış yapılması hesaplanırken asgari ücretin 11 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere yarın (13 Haziran) toplanıyor.
Yeni asgari ücretle birlikte, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, Bireysel Emeklilik Kesintisi başta olmak üzere birçok gelir, sosyal destek kalemi de artacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Türk-İş, TİSK heyeti katılacak. Birinci toplantıda bugün net 8 bin 506 lira (brüt 10 bin 8 lira) olan asgari ücrete ilişkin beklentiler, enflasyon başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirilecek.
Yüzde 30 zam
Sabah'ın haberine göre, yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor.
Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak.