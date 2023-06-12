https://sputniknews.com.tr/20230612/arkadaslari-tarafindan-rezidansta-alikonulan-kadin-kurtarildi-1072337789.html
Arkadaşları tarafından rezidansta alıkonulan kadın kurtarıldı
Arkadaşları tarafından rezidansta alıkonulan kadın kurtarıldı
Aksaray’da bir rezidansta alıkonulan kadın, polis ve itfaiye ekipleri tarafından pencereden kurtarıldı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T15:29+0300
2023-06-12T15:29+0300
2023-06-12T15:29+0300
türkiye
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rezidans
aksaray
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Aratol Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir rezidansta rezidansta birlikte kaldığı arkadaşlarıyla tartışan Şeyma D. (24), arkadaşları tarafından rezidansa kilitlendi. Şeyma D.’nin kaldığı dairenin kapısını üzerine kilitleyen arkadaşları rezidanstan ayrılırken, içeride kalan genç kadın 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, genç kadını itfaiye araç merdiveni vasıtasıyla pencereden alarak kurtardı. Şeyma D. olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Yardım ambulansına bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Sağlık kontrolünün ardından polis ekipleri tarafından alınan genç kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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türkiye, rezidans, aksaray
Arkadaşları tarafından rezidansta alıkonulan kadın kurtarıldı
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Aksaray’da bir rezidansta alıkonulan kadın, polis ve itfaiye ekipleri tarafından pencereden kurtarıldı.
Aratol Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir rezidansta rezidansta birlikte kaldığı arkadaşlarıyla tartışan Şeyma D. (24), arkadaşları tarafından rezidansa kilitlendi.
Şeyma D.’nin kaldığı dairenin kapısını üzerine kilitleyen arkadaşları rezidanstan ayrılırken, içeride kalan genç kadın 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, genç kadını itfaiye araç merdiveni vasıtasıyla pencereden alarak kurtardı.
Şeyma D. olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Yardım ambulansına bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Sağlık kontrolünün ardından polis ekipleri tarafından alınan genç kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.