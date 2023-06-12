AK Partili yöneticiye silahlı saldırı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
09:40
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
09:45
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
10:20
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:01
5 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
13:09
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
13:31
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
13:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
14:13
2 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
14:36
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
14:51
8 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
15:01
1 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
15:29
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
15:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
18:15
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Seçim sonrası üretim ve sanayide yaşananlar
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230612/ak-partili-yoneticiye-silahli-saldiri-1072329754.html
AK Partili yöneticiye silahlı saldırı
AK Partili yöneticiye silahlı saldırı
Van'ın merkez Edremit ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Kıpçak, evinin önünde maskeli bir kadının silahlı saldırısına uğradı. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T13:33+0300
2023-06-12T13:33+0300
türkiye
ak parti
saldırı
darp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072329200_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_16b2195fe37309787f31c017f66f18ba.jpg
Ellerindeki poşetle eve gittiği sırada maskeli bir kadının saldırısına uğrayan Başkan Yardımcısı Kıpçak, susturucu takılı silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu. Bu sırada saldırgan ile Kıpçak arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Kıpçak, silah dipçiğinin başına vurulmasıyla yaralandı. Saldırgan haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.'Tetiğe bastı ama her defasında silah tutukluk yaptı'AK Parti Edremit İlçe Başkan Yardımcısı ve Urartu Kalkınma Sivil Toplum ve Diyalog Derneği Başkanı Mehmet Nuri Kıpçak, elindeki poşetlerle karanlık sokakta yürürken kendisine doğru yönelen birini gördüğünü belirtti. İlk etapta kendisine yönelik bir saldırı yapıldığını anlamadığını anlatan Kıpçak, “Sokak lambasına gelinceye kadar bana yönelik bir girişim olduğunu anlamadım. Işığın içerisine girince maskeli, kapalı giysi giyen ve elinde inşaat eldiveni olduğunu gördüm. Daha sonra ucuna susturucu takılı silahı fark ettiğim gibi üzerine atladım. Elindeki silahı tuttum ama ne yaparsam bu silahı alamadım. Bu sırada aramızda bir arbede yaşandı. Gelirken yaklaşık 7 kez ve yerdeyken de birkaç kez tetiğe bastı ama her defasında silah tutukluk yaptı. O arada da elindeki silahla kafama vurdu. Kafamda kan aktı, o sırada kaçmaya çalıştı ama izin vermedim” dedi.'Maskesini çıkardığımızda kadın olduğunu gördük'Daha sonra durumu emniyet ekiplerine bildirdiklerini dile getiren Kıpçak, “Daha sonra ‘beni öldürme’ diye yalvarmaya ve ‘senin için değil, başka biri için geldim’ dedi. Tabi saldırıyı yapan kadın hiç tanımadığımız biriydi. Her vatandaş gibi bizim de bir siyasi tercihimiz vardır. Eğer bunlar siyasi fikrimden dolayı buna yeltenmişse Allah yanlarına bırakmasın. Bizler hiçbir zaman doğrudan vazgeçmedik. Bir canımız var, devletimize feda olsun. Bu eylemler bizi doğru bildiğimiz yoldan şaşırtmayacaktır. Devletimizden tek ricam; bu eylemi gerçekleştirenlerin bulunması ve caydırıcı cezayı vermesini istiyoruz. Bu yüzden devletimize inanıyor ve güveniyoruz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230609/ak-parti-grup-baskanvekili-trafik-kazasi-gecirdi-hastaneye-kaldirildi-1072208707.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072329200_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_6b14c492f187d050cc149eab9a60c3db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, saldırı, darp
ak parti, saldırı, darp

AK Partili yöneticiye silahlı saldırı

13:33 12.06.2023
© İHA / YILMAZ SÖNMEZAK Partili yöneticiye silahlı saldırı
AK Partili yöneticiye silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ
Abone olTelegram
Van'ın merkez Edremit ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Kıpçak, evinin önünde maskeli bir kadının silahlı saldırısına uğradı.
Ellerindeki poşetle eve gittiği sırada maskeli bir kadının saldırısına uğrayan Başkan Yardımcısı Kıpçak, susturucu takılı silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu. Bu sırada saldırgan ile Kıpçak arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Kıpçak, silah dipçiğinin başına vurulmasıyla yaralandı. Saldırgan haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'Tetiğe bastı ama her defasında silah tutukluk yaptı'

AK Parti Edremit İlçe Başkan Yardımcısı ve Urartu Kalkınma Sivil Toplum ve Diyalog Derneği Başkanı Mehmet Nuri Kıpçak, elindeki poşetlerle karanlık sokakta yürürken kendisine doğru yönelen birini gördüğünü belirtti. İlk etapta kendisine yönelik bir saldırı yapıldığını anlamadığını anlatan Kıpçak, “Sokak lambasına gelinceye kadar bana yönelik bir girişim olduğunu anlamadım. Işığın içerisine girince maskeli, kapalı giysi giyen ve elinde inşaat eldiveni olduğunu gördüm. Daha sonra ucuna susturucu takılı silahı fark ettiğim gibi üzerine atladım. Elindeki silahı tuttum ama ne yaparsam bu silahı alamadım. Bu sırada aramızda bir arbede yaşandı. Gelirken yaklaşık 7 kez ve yerdeyken de birkaç kez tetiğe bastı ama her defasında silah tutukluk yaptı. O arada da elindeki silahla kafama vurdu. Kafamda kan aktı, o sırada kaçmaya çalıştı ama izin vermedim” dedi.

'Maskesini çıkardığımızda kadın olduğunu gördük'

Daha sonra durumu emniyet ekiplerine bildirdiklerini dile getiren Kıpçak, “Daha sonra ‘beni öldürme’ diye yalvarmaya ve ‘senin için değil, başka biri için geldim’ dedi. Tabi saldırıyı yapan kadın hiç tanımadığımız biriydi. Her vatandaş gibi bizim de bir siyasi tercihimiz vardır. Eğer bunlar siyasi fikrimden dolayı buna yeltenmişse Allah yanlarına bırakmasın. Bizler hiçbir zaman doğrudan vazgeçmedik. Bir canımız var, devletimize feda olsun. Bu eylemler bizi doğru bildiğimiz yoldan şaşırtmayacaktır. Devletimizden tek ricam; bu eylemi gerçekleştirenlerin bulunması ve caydırıcı cezayı vermesini istiyoruz. Bu yüzden devletimize inanıyor ve güveniyoruz” diye konuştu.
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
TÜRKİYE
AK Parti Grup Başkanvekili trafik kazası geçirdi: Hastaneye kaldırıldı
9 Haziran , 06:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала