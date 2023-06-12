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Ahmet Hakan: Mansur Yavaş’ın kaybolan pırıltısı
Ahmet Hakan: Mansur Yavaş’ın kaybolan pırıltısı
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'imajının kaybolduğunu' belirtti. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
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"Dört yıl boyunca üzerine titizlendiği “işine gücüne odaklanmış belediye başkanı” imajını, Kılıçdaroğlu uğruna harcadı Yavaş" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısına şu şekilde devam etti:
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mansur yavaş, ahmet hakan, ankara, belediye başkanı, sel
mansur yavaş, ahmet hakan, ankara, belediye başkanı, sel

Ahmet Hakan: Mansur Yavaş’ın kaybolan pırıltısı

10:13 12.06.2023
© İHA / ALİ GÖÇ - EREN KANCumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
© İHA / ALİ GÖÇ - EREN KAN
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'imajının kaybolduğunu' belirtti.
"Dört yıl boyunca üzerine titizlendiği “işine gücüne odaklanmış belediye başkanı” imajını, Kılıçdaroğlu uğruna harcadı Yavaş" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısına şu şekilde devam etti:
"Dün Ankara’da yağan yağmurun, müthiş bir perişanlığa yol açtığını görünce... Bu dört mevsim lastiği ile yüksek performans elde edin. Mansur Yavaş için üzüldüm. Mazgallar tıkanmış, her taraf göle dönmüş. Araçlar sular altında kalmış. Yayalar ne yapacaklarını bilemez halde. Bir hafta önce yağan yağmurda da benzer bir durum oluşmuştu. Başkanlığının birinci yılında, hatta ikinci yılında böyle bir perişanlıkla karşılaşıldığında... “Adam daha yeni başladı, bir durun kardeşim” deniliyor ve sorumluluk haklı olarak kendisinden önceki döneme yükleniyordu. Fakat artık dört sene oldu başkanlık makamına geleli. Dört koca sene. Yani artık ahlaki açıdan, “eleştirel” gözle bakmak değil, bakmamak ayıp. Üstelik son seçimde “sadece işine odaklanmış belediye başkanı” imajı da çok yara aldı Mansur Yavaş’ın. Kılıçdaroğlu’nun siyasi oyun planının bir unsuru oldu resmen. HDP’nin Kılıçdaroğlu’na verdiği destek konusunda milliyetçi – muhafazakâr kesimi yatıştırma görevini büyük bir şevkle üstlendi. Bu konuda polemiklere girmekten kaçınmadı. Televizyon programları yaptı. Anadolu’da mitingler düzenledi. 14 Mayıs akşamı Ekrem İmamoğlu’nun başrolünü oynadığı b sınıfı müsamerenin yardımcı oyuncusu olması konusuna girmiyorum bile. Kısacası dört yıl boyunca üzerine titizlendiği “işine gücüne odaklanmış belediye başkanı” imajını, Kılıçdaroğlu uğruna harcadı Yavaş. Yani gitti o güzelim imaj. Bunun üstüne şimdi bir de “şehrin mazgallarını bile temizlemekten aciz” durumu binmiş durumda. Ki en fenası da bu. Yani demem o ki... Yaklaşan yerel seçim, sanılanın aksine Mansur Yavaş için o kadar da kolay olmayacak."
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