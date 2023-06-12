https://sputniknews.com.tr/20230612/2-turu-var-koparmanin-cezasi-244-bin-lira-1072317426.html

2 türü var: Koparmanın cezası 244 bin lira

2 türü var: Koparmanın cezası 244 bin lira

Kazdağı Milli Parkı'nda, koruma altında olan ve çiçeği açtıktan 2 hafta gibi kısa bir süre sonra kuruyan şakayıkları koparana 244 bin lira ceza uygulanıyor. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T11:01+0300

2023-06-12T11:01+0300

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yaşam

bitki

ceza

koruma

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Kazdağı Milli Parkı’nda bu yıl serin giden hava şartları nedeniyle haziran ayı başında kuruması beklenen şakayıkları koparan veya yerinden sökene 244 bin lira ceza uygulanıyor. Kazdağları’nda beyazı endemik tür olan ve kırmızısı ise korunan bitki statüsünde olan şakayık çiçekleri Kazdağları’nın belli bölgelerinde yer alıyor. Koparanlara yüklü cezaBalıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl bu koruma altındaki türe dikkat çekerek, “Kazdağı'nda 2 tane şakayık türümüz var. Türkiye'de 8. bunun 2 tanesi Kazdağı'nda bulunuyor. Birisi kırmızı renkli, birisi beyaz renkli. Beyaz renkli olan, endemik olan bitki. Her ikisi de koruma altında. Koparılması Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yasaklanmış olan koruma altındalar. Koparanlara yüklü bir ceza var” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230529/koruma-altinda-koparmanin-cezasi-244-bin-lira-1071752245.html

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