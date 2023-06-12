Mayon Yanardağı faaliyete geçti: 13 bin kişi tahliye edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
09:15
6 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
09:40
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
09:45
3 dk
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
10:20
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:01
5 dk
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
13:09
2 dk
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
13:31
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
13:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
14:13
2 dk
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
14:36
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
14:51
8 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
15:01
1 dk
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
15:29
2 dk
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
15:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
18:15
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Seçim sonrası üretim ve sanayide yaşananlar
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Asgari ücrette ilk toplantı yarın
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230612/1072337229.html
Mayon Yanardağı faaliyete geçti: 13 bin kişi tahliye edildi
Mayon Yanardağı faaliyete geçti: 13 bin kişi tahliye edildi
Filipinler’de yer alan Mayon Yanardağı’ndaki volkanik hareketlilik nedeniyle 13 bin kişi tahliye edildi. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T15:22+0300
2023-06-12T15:22+0300
multimedya
mayon yanardağı
filipinler
tahliye
halk
faaliyet
yanardağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072336216_0:264:2702:1784_1920x0_80_0_0_d56b0339cd3280c65df29cfcac32c8d3.jpg
filipinler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0c/1072336216_0:11:2702:2038_1920x0_80_0_0_e12363696b7e1fd93043aa62532e494f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, mayon yanardağı, filipinler, tahliye, halk, faaliyet, yanardağ
фото, mayon yanardağı, filipinler, tahliye, halk, faaliyet, yanardağ

Mayon Yanardağı faaliyete geçti: 13 bin kişi tahliye edildi

15:22 12.06.2023
Abone olTelegram
Filipinler’de yer alan Mayon Yanardağı’ndaki volkanik hareketlilik nedeniyle 13 bin kişi tahliye edildi.
© İHA / FRANCIS R. MALASIG

Filipinler’in Bicol bölgesindeki Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı bir haftadır kül ve duman püskürtmeye devam ediyor.

Filipinler’in Bicol bölgesindeki Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı bir haftadır kül ve duman püskürtmeye devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© İHA / FRANCIS R. MALASIG

Filipinler’in Bicol bölgesindeki Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı bir haftadır kül ve duman püskürtmeye devam ediyor.

© İHA / FRANCIS R. MALASIG

Volkanik hareketlilik nedeniyle yanardağ çevresindeki bölgelerden hafta sonundan bu yana 13 bin kişi tahliye edildi.

Volkanik hareketlilik nedeniyle yanardağ çevresindeki bölgelerden hafta sonundan bu yana 13 bin kişi tahliye edildi. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA / FRANCIS R. MALASIG

Volkanik hareketlilik nedeniyle yanardağ çevresindeki bölgelerden hafta sonundan bu yana 13 bin kişi tahliye edildi.

© İHA / FRANCIS R. MALASIG

Yetkililer, ilerleyen günlerde volkanik hareketliliğin yoğunlaşmasını ve tahliyelerin artmasını beklediklerini açıkladı.

Yetkililer, ilerleyen günlerde volkanik hareketliliğin yoğunlaşmasını ve tahliyelerin artmasını beklediklerini açıkladı. - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA / FRANCIS R. MALASIG

Yetkililer, ilerleyen günlerde volkanik hareketliliğin yoğunlaşmasını ve tahliyelerin artmasını beklediklerini açıkladı.

© İHA / FRANCIS R. MALASIG

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, lav akışının devam ettiği yanardağ çevresinde son 24 saatte 21 sarsıntı meydana geldiği, 260 kaya parçasının düştüğü belirtildi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, lav akışının devam ettiği yanardağ çevresinde son 24 saatte 21 sarsıntı meydana geldiği, 260 kaya parçasının düştüğü belirtildi. - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA / FRANCIS R. MALASIG

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, lav akışının devam ettiği yanardağ çevresinde son 24 saatte 21 sarsıntı meydana geldiği, 260 kaya parçasının düştüğü belirtildi.

© İHA / FRANCIS R. MALASIG

Öte yandan yerel yetkililer, turistler için yanardağın görülebileceği izleme noktaları belirledi. Ülkedeki turistler ise yanardağdaki volkanik hareketliliği izlemek üzere belirlenen yüksek alanlarda kamp kurdu.

Öte yandan yerel yetkililer, turistler için yanardağın görülebileceği izleme noktaları belirledi. Ülkedeki turistler ise yanardağdaki volkanik hareketliliği izlemek üzere belirlenen yüksek alanlarda kamp kurdu. - Sputnik Türkiye
5/7
© İHA / FRANCIS R. MALASIG

Öte yandan yerel yetkililer, turistler için yanardağın görülebileceği izleme noktaları belirledi. Ülkedeki turistler ise yanardağdaki volkanik hareketliliği izlemek üzere belirlenen yüksek alanlarda kamp kurdu.

© İHA / FRANCIS R. MALASIG

Mayon Yanardağı’nda volkanik hareketlilik nedeniyle 8 Haziran’da alarm seviyesi 3’e yükseltilmişti.

Mayon Yanardağı’nda volkanik hareketlilik nedeniyle 8 Haziran’da alarm seviyesi 3’e yükseltilmişti. - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA / FRANCIS R. MALASIG

Mayon Yanardağı’nda volkanik hareketlilik nedeniyle 8 Haziran’da alarm seviyesi 3’e yükseltilmişti.

© İHA / FRANCIS R. MALASIG

Filipinler'deki 24 aktif yanardağdan biri olan Mayon Yanardağı’nda 1814'de meydana gelen patlama sonucu bin 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Filipinler&#x27;deki 24 aktif yanardağdan biri olan Mayon Yanardağı’nda 1814&#x27;de meydana gelen patlama sonucu bin 200 kişi hayatını kaybetmişti. - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA / FRANCIS R. MALASIG

Filipinler'deki 24 aktif yanardağdan biri olan Mayon Yanardağı’nda 1814'de meydana gelen patlama sonucu bin 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала