Mayon Yanardağı faaliyete geçti: 13 bin kişi tahliye edildi

Filipinler’in Bicol bölgesindeki Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı bir haftadır kül ve duman püskürtmeye devam ediyor.
Filipinler’in Bicol bölgesindeki Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı bir haftadır kül ve duman püskürtmeye devam ediyor.
Volkanik hareketlilik nedeniyle yanardağ çevresindeki bölgelerden hafta sonundan bu yana 13 bin kişi tahliye edildi.
Volkanik hareketlilik nedeniyle yanardağ çevresindeki bölgelerden hafta sonundan bu yana 13 bin kişi tahliye edildi.
Yetkililer, ilerleyen günlerde volkanik hareketliliğin yoğunlaşmasını ve tahliyelerin artmasını beklediklerini açıkladı.
Yetkililer, ilerleyen günlerde volkanik hareketliliğin yoğunlaşmasını ve tahliyelerin artmasını beklediklerini açıkladı.
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, lav akışının devam ettiği yanardağ çevresinde son 24 saatte 21 sarsıntı meydana geldiği, 260 kaya parçasının düştüğü belirtildi.
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, lav akışının devam ettiği yanardağ çevresinde son 24 saatte 21 sarsıntı meydana geldiği, 260 kaya parçasının düştüğü belirtildi.
Öte yandan yerel yetkililer, turistler için yanardağın görülebileceği izleme noktaları belirledi. Ülkedeki turistler ise yanardağdaki volkanik hareketliliği izlemek üzere belirlenen yüksek alanlarda kamp kurdu.
Öte yandan yerel yetkililer, turistler için yanardağın görülebileceği izleme noktaları belirledi. Ülkedeki turistler ise yanardağdaki volkanik hareketliliği izlemek üzere belirlenen yüksek alanlarda kamp kurdu.
Mayon Yanardağı’nda volkanik hareketlilik nedeniyle 8 Haziran’da alarm seviyesi 3’e yükseltilmişti.
Mayon Yanardağı’nda volkanik hareketlilik nedeniyle 8 Haziran’da alarm seviyesi 3’e yükseltilmişti.
Filipinler'deki 24 aktif yanardağdan biri olan Mayon Yanardağı’nda 1814'de meydana gelen patlama sonucu bin 200 kişi hayatını kaybetmişti.
Filipinler'deki 24 aktif yanardağdan biri olan Mayon Yanardağı’nda 1814'de meydana gelen patlama sonucu bin 200 kişi hayatını kaybetmişti.