Mayon Yanardağı faaliyete geçti: 13 bin kişi tahliye edildi

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Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, lav akışının devam ettiği yanardağ çevresinde son 24 saatte 21 sarsıntı meydana geldiği, 260 kaya parçasının düştüğü belirtildi.