Kazakistan, orman yangınında hayatını kaybedenler için yas tutuyor

© AA / Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı

Ulusal Yas Günü sebebiyle ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirildi, televizyon ve radyodaki eğlence ve müzik programları yayından kaldırıldı, resmi devlet kurumları ile haber sitelerinin sayfaları siyah ve beyaza büründü.