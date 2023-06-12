Kazakistan, orman yangınında hayatını kaybedenler için yas tutuyor

Ulusal Yas Günü sebebiyle ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirildi, televizyon ve radyodaki eğlence ve müzik programları yayından kaldırıldı, resmi devlet kurumları ile haber sitelerinin sayfaları siyah ve beyaza büründü.
Ulusal Yas Günü sebebiyle ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirildi, televizyon ve radyodaki eğlence ve müzik programları yayından kaldırıldı, resmi devlet kurumları ile haber sitelerinin sayfaları siyah ve beyaza büründü.
KazakistanCumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yangının sürdüğü Abay eyaletinde oluşturulan acil karargahta yetkililerle toplantı yaptı.
KazakistanCumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yangının sürdüğü Abay eyaletinde oluşturulan acil karargahta yetkililerle toplantı yaptı.
Tokayev, toplantıda ilgili bakanlığın ve eyalet valiliğinin afetin önlenmesi konusunda yeterli seviyede organize olamadıklarını belirtti.
Başsavcılık, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Özel deneyimli savcıların görevlendirildiği soruşturma kapsamında sorumlu kurum ve yetkililerin yangına yönelik eylemlerine ilişkin yasal değerlendirme yapılması amacıyla ihmal davası açıldı.
Tokayev, toplantıda ilgili bakanlığın ve eyalet valiliğinin afetin önlenmesi konusunda yeterli seviyede organize olamadıklarını belirtti.
Başsavcılık, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Özel deneyimli savcıların görevlendirildiği soruşturma kapsamında sorumlu kurum ve yetkililerin yangına yönelik eylemlerine ilişkin yasal değerlendirme yapılması amacıyla ihmal davası açıldı.
İlgili bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yangının devam ettiği 3 noktada söndürme çalışmaları sürüyor.
İlgili bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yangının devam ettiği 3 noktada söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın bölgesine havadan 2 bin tonun üzerinde su bırakıldı.
Valilik, yangın nedeniyle yoğun dumanın etkisinde kalan bölgedeki bazı köylerin boşaltıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tokayev’i telefonla arayarak, Kazakistan’daki orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.
Yangın bölgesine havadan 2 bin tonun üzerinde su bırakıldı.
Valilik, yangın nedeniyle yoğun dumanın etkisinde kalan bölgedeki bazı köylerin boşaltıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tokayev’i telefonla arayarak, Kazakistan’daki orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.