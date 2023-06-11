https://sputniknews.com.tr/20230611/zeydan-karalardan-tokat-attigi-iddia-edilen-video-icin-aciklama-her-gun-iftira-her-gun-montaj-1072275743.html

Zeydan Karalar’dan 'tokat attığı' iddia edilen video için açıklama: Her gün iftira, her gün montaj

Zeydan Karalar’dan 'tokat attığı' iddia edilen video için açıklama: Her gün iftira, her gün montaj

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir partiliyi kürsüye çıkarıp tokatladığı iddia edilen görüntülerle ilgili, "Yalanı paylaşan bütün haber... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T03:37+0300

2023-06-11T03:37+0300

2023-06-11T03:37+0300

türkiye

adana büyükşehir belediyesi

zeydan karalar

tokat

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, sandık görevlileri ile buluştuğu toplantıda bir partiliyi “Gel buraya” diyerek kürsüye çağırıp tokatladığı iddia edildiği görüntü sosyal medyada gündem oldu. Karalar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak görüntüleri iftira ve montaj olarak değerlendirdi. Tokatladığı iddia edilen kişinin 45 yıllık dostu olduğunu belirten Karalar, “İftira çok aşağılık bir şeydir. Atanlar gün yüzü görmesin. Ama kalbim temiz. Bu olayı başka bir açıdan montajlayıp, Zeydan Karalar yaşlı partiliyi dövdü diye servis edenler, siz aslını biliyorsunuz ama bilmeyenler izlesin. Bu videoyu bizden habersiz bir kardeşimiz çekmiş. Dövdü dedikleri adam benim 45 yıllık yol arkadaşım. Ben ona demokratik hakkını kullansın diye kürsümü verdim. Şimdi bu haysiyetsiz yalanı paylaşan bütün haber siteleri, bu videoyu yayınlayıp benden özür dilemek zorunda. Bunu yapmayan herkes ahlaksız ve kötü niyetlidir. Ben belediye başkanıyım diye sürekli bu iftiraları kaldırmak zorunda değilim. Ben de insanım. Dürüst olun, insan olun, delikanlı olun” açıklamasını yaptı.

türkiye

tokat

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