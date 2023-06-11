https://sputniknews.com.tr/20230611/turk-gemisine-yapilan-kacak-operasyonunun-detaylari-ortaya-cikti-1072275369.html

Türk gemisine yapılan 'kaçak' operasyonunun detayları ortaya çıktı

Türk gemisine yapılan 'kaçak' operasyonunun detayları ortaya çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'den Fransa'ya giden Türk gemisinin kontrolünü ele geçiren kaçak göçmenlerin yakalanması için başından... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T02:52+0300

2023-06-11T02:52+0300

2023-06-11T02:52+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

ulaştırma ve altyapı bakanlığı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uluslararası sulardaki kaçak operasyonunun detaylarını paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yalova'dan Fransa'nın Sete Limanı'na doğru yola çıkan Türk bayraklı Galata Seaways gemisinde tespit edilen 15 kaçak yolcunun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın başından sonuna koordinasyonuyla İtalya'nın Napoli Limanı açıklarında gece operasyonuyla yakalandığı bildirildi.Tüm sürecin takip ve koordinasyonunu yürüten Uraloğlu, "Operasyon başarıyla tamamlandı. Türk bayraklı 'Galata Seaways' gemisindeki kaçak yolcular İtalyan güvenlik güçleri tarafından arama sonucu yakalandı ve gemiden indirildi. Emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyor, denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.Gelen ihbarla harekete geçildiÖnceki gün saat 11.20 sularında DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ'ye ait gemiden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne (AAKKM) gelen ihbarla harekete geçildi.Kaptan ve personel, kendilerini güvenliğe aldıOlayın öğrenilmesinin hemen ardından gemi kaptanı ve şirketle temas kurularak mürettebatın güvenli bölgelerde kendilerini korumaları istendi. Geminin kontrolünü sağlayan kaptan ve personel, kendilerini çeşitli bölgelere kilitleyerek güvenliğe aldı. Bakan Uraloğlu da AAKKM'den gelen bilgileri anlık takip ederek bölgedeki duruma ilişkin bilgi aldı.Napoli Limanı'na hareket etmesi istendiGemi kaptanının kameralardan kaçakların kesici aletlerle dolaştığını tespit etmesi sonrası uluslararası yetkililerle irtibat kuruldu. Geminin bulunduğu noktaya en yakın yer olan İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket edilmesi istendi. O sırada İtalya güvenlik birimleri gemiye yapılacak operasyonu planlamaya başladı.Gemiye helikopterle inildi, kaçak yolcular yakalandıSaat 17.00 civarında Napoli karasularına yaklaşan Galata Seaways gemisine İtalyan polisinin giriş yapabilmesi için izin verildi. Ancak normal yollarla gemiye giriş yapılamadı. İtalya güvenlik birimleri helikopter yoluyla gemiye inmek için izin istedi. Bakan Uraloğlu koordinasyonunda, operasyonu koordine eden AAKKM tarafından gerekli izinler verilerek ilk olarak Türk mürettebatın güvenliği sağlandı.Gemiye iniş yapan güvenlik güçleri, uzun bir süre kaçakları saklandıkları yerde bulmaya çalıştı. Devam eden arama çalışmalarına köpekli timler de dahil edildi. Arama çalışmalarının ardından gemideki kaçak yolcular İtalya güvenlik güçlerince yakalandı.

https://sputniknews.com.tr/20230610/italyan-ozel-kuvvetleri-kacak-gocmenlerin-alikoydugu-turk-gemisini-kurtardi-1072245658.html

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, yalova, fransa, italya