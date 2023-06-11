https://sputniknews.com.tr/20230611/peskov-ukraynayla-muzakereler-icin-hicbir-emare-yok---1072296251.html

Peskov: Ukrayna'yla müzakereler için hiçbir emare yok

Peskov: Ukrayna'yla müzakereler için hiçbir emare yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yla müzakereler için hiçbir emare bulunmadığını ve Kiev'in bu konuda isteksiz ve hazırlıksız olduğunu vurguladı. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T16:45+0300

2023-06-11T16:45+0300

2023-06-11T16:45+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

dmitriy peskov

abd

ingiltere

müzakere

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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Peskov, Ukrayna'yla müzakere olasılığına dair açıklama yaptı. Ukrayna tarafıyla mutabakat için neredeyse hiçbir emare bulunmadığını belirten Kremlin Sözcüsü, diyalog kurulması için dayanıksız bile olsa en ufak bir zemin oluşmadığının altını çizdi. Kiev rejiminin bu konuda isteksiz ve hazırlıksız olduğunu gördüklerini anlatan Peskov, Ukrayna'nın Batılı patronlarının da müzakerelere izin vermediğini, bundan dolayı müzakereler için hiçbir işaret görmediklerini belirtti. 'Rusya'yı çevreleme çizgisi ABD ve İngiltere'nin dış politikasında evrensel sabit niteliğinde' ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik politikalarını eleştiren Peskov, Rusya'yı çevreleme çizgisinin bu iki ülke için evresel sabit niteliğinde olduğunu ve Moskova'nın çok uzun süredir bu koşullar altında yaşadığını söyledi.

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ukrayna, rusya, dmitriy peskov, abd, ingiltere, müzakere