https://sputniknews.com.tr/20230611/muhafiz-sicaktan-bayginlik-gecirdi-macron-poz-vermeye-devam-etti-1072286257.html

Muhafız sıcaktan baygınlık geçirdi, Macron poz vermeye devam etti

Muhafız sıcaktan baygınlık geçirdi, Macron poz vermeye devam etti

Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Madagaskarlı mevkidaşını karşılarken yandaki muhafızlardan birinin sıcaktan baygınlık... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T13:16+0300

2023-06-11T13:16+0300

2023-06-11T13:19+0300

emmanuel macron

fransa

ulusal muhafız

sıcaklık

baygınlık

dünya

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron cuma günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de Madagaskar lideri Andry Rajoelina'yı ağırladı. Karşılama merasimi sırasında liderlerin sağ tarafında duran muhafızlardan biri sıcaklık yüzünden bayıldı. Liderler tokalaşırken iki yetkili baygınlık geçiren muhafıza yardım etmeye çalıştı ve kolonun arka kısmında doğru çekti. Bu sırada Macron ve Rajoelina ise yanda olup bitenlerin farkında değiller gibi göründü. Başkent Paris'te cuma günü hava sıcaklığı 30 dereceyi görmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230611/ingiliz-muhafiz-torende-sicaktan-bayildi-1072280594.html

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emmanuel macron, fransa, ulusal muhafız, sıcaklık, baygınlık