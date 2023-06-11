https://sputniknews.com.tr/20230611/muhafiz-sicaktan-bayginlik-gecirdi-macron-poz-vermeye-devam-etti-1072286257.html
Muhafız sıcaktan baygınlık geçirdi, Macron poz vermeye devam etti
Muhafız sıcaktan baygınlık geçirdi, Macron poz vermeye devam etti
Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Madagaskarlı mevkidaşını karşılarken yandaki muhafızlardan birinin sıcaktan baygınlık... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T13:16+0300
2023-06-11T13:16+0300
2023-06-11T13:19+0300
emmanuel macron
fransa
ulusal muhafız
sıcaklık
baygınlık
dünya
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron cuma günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de Madagaskar lideri Andry Rajoelina'yı ağırladı. Karşılama merasimi sırasında liderlerin sağ tarafında duran muhafızlardan biri sıcaklık yüzünden bayıldı. Liderler tokalaşırken iki yetkili baygınlık geçiren muhafıza yardım etmeye çalıştı ve kolonun arka kısmında doğru çekti. Bu sırada Macron ve Rajoelina ise yanda olup bitenlerin farkında değiller gibi göründü. Başkent Paris'te cuma günü hava sıcaklığı 30 dereceyi görmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230611/ingiliz-muhafiz-torende-sicaktan-bayildi-1072280594.html
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emmanuel macron, fransa, ulusal muhafız, sıcaklık, baygınlık
emmanuel macron, fransa, ulusal muhafız, sıcaklık, baygınlık
Muhafız sıcaktan baygınlık geçirdi, Macron poz vermeye devam etti
13:16 11.06.2023 (güncellendi: 13:19 11.06.2023) Abone ol
Hava sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Madagaskarlı mevkidaşını karşılarken yandaki muhafızlardan birinin sıcaktan baygınlık geçirdiği anlar gündem oldu.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron cuma günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de Madagaskar lideri Andry Rajoelina'yı ağırladı. Karşılama merasimi sırasında liderlerin sağ tarafında duran muhafızlardan biri sıcaklık yüzünden bayıldı.
Liderler tokalaşırken iki yetkili baygınlık geçiren muhafıza yardım etmeye çalıştı ve kolonun arka kısmında doğru çekti. Bu sırada Macron ve Rajoelina ise yanda olup bitenlerin farkında değiller gibi göründü.
Başkent Paris'te cuma günü hava sıcaklığı 30 dereceyi görmüştü.