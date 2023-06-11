https://sputniknews.com.tr/20230611/misirda-tekne-yangini-3-ingiliz-turist-kayip-1072300805.html

Mısır’da tekne yangını: 3 İngiliz turist kayıp

Mısır’da tekne yangını: 3 İngiliz turist kayıp

Mısır’da bir dalış teknesinde çıkan yangın sonucu 3 İngiliz turist kayboldu. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T19:30+0300

2023-06-11T19:30+0300

2023-06-11T19:30+0300

dünya

ortadoğu

mısır

tekne

tekne kazası

yangın

ingiliz

turist

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Mısır’ın Kızıldeniz kıyısında yer alan Marsa Alam açıklarında Hurricane adlı dalış teknesinde yangın çıktı. Tekneden 12'si İngiliz olmak üzere 26 kişi kurtarılırken, yangın sonucu 3 İngiliz turist kayboldu. Teknenin sahibi Tornado Marine Fleet tarafından yapılan açıklamada, yangın sırasında teknede 15 İngiliz turistin yanı sıra 12 mürettebat ve 2 rehberin olduğu belirtildi.Yetkililer, yangına dair ilk ihbarın yerel saatle 06.30'da geldiğini belirterek, teknenin 6 Haziran'da Port Ghalib'den ayrıldığını ve bugün limana geri döneceğini ifade etti. Savcılık, yangınla ilgili soruşturma başlatırken, ilk incelemelerde teknenin makine dairesinde kısa devre tespit edildiği açıklandı. Kimlikleri açıklanmayan 3 İngiliz turist için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.Tekneyi kiralayan Scuba Travel, teknedeki grubun yedi günlük bir turda olduğunu ve şirketin yerel makamlar ve uzman danışmanlarla birlikte çalıştığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230530/italyada-tekne-faciasinda-olenlerin-ajan-oldugu-ortaya-cikti-1071796661.html

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