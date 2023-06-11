Manchester City'nin şampiyonluğu Taksim'de kutlandı

© AAMeydanda sergilenen kupanın dev maketi ile futbol topu çevresinde toplanan futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.
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© AA
Meydanda sergilenen kupanın dev maketi ile futbol topu çevresinde toplanan futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.
© AABüyük sevinç yaşayan futbolseverler, kupanın maketinin önünde fotoğraf çektirdi.
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© AA
Büyük sevinç yaşayan futbolseverler, kupanın maketinin önünde fotoğraf çektirdi.
© AAÇevredeki bazı vatandaşlarla turistler de şampiyonluk kutlamasını cep telefonlarıyla görüntüledi.
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© AA
Çevredeki bazı vatandaşlarla turistler de şampiyonluk kutlamasını cep telefonlarıyla görüntüledi.
© AAManchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini 1-0 kazanarak, Avrupa'nın en büyüğü oldu.
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© AA
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini 1-0 kazanarak, Avrupa'nın en büyüğü oldu.
© AAŞampiyonlar Ligi`nde daha önce 3 kez kupayı müzesine götüren Hakan Çalhanoğlu`lu Inter ise evine eli boş döndü.
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© AA
Şampiyonlar Ligi`nde daha önce 3 kez kupayı müzesine götüren Hakan Çalhanoğlu`lu Inter ise evine eli boş döndü.