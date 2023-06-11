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Manchester City'nin şampiyonluğu Taksim'de kutlandı
Manchester City'nin şampiyonluğu Taksim'de kutlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan İngiltere temsilcisi Manchester City'yi destekleyen futbolseverler... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
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manchester city, фото, fotoğraf, inter, uefa şampiyonlar ligi, kutlama, taksim
manchester city, фото, fotoğraf, inter, uefa şampiyonlar ligi, kutlama, taksim

Manchester City'nin şampiyonluğu Taksim'de kutlandı

09:06 11.06.2023 (güncellendi: 09:12 11.06.2023)
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan İngiltere temsilcisi Manchester City'yi destekleyen futbolseverler, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.
© AAMeydanda sergilenen kupanın dev maketi ile futbol topu çevresinde toplanan futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.
Manchester City'nin şampiyonluğu Taksim'de kutlandı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Meydanda sergilenen kupanın dev maketi ile futbol topu çevresinde toplanan futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.
© AABüyük sevinç yaşayan futbolseverler, kupanın maketinin önünde fotoğraf çektirdi.
Manchester City'nin şampiyonluğu Taksim'de kutlandı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Büyük sevinç yaşayan futbolseverler, kupanın maketinin önünde fotoğraf çektirdi.
© AAÇevredeki bazı vatandaşlarla turistler de şampiyonluk kutlamasını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Manchester City'nin şampiyonluğu Taksim'de kutlandı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Çevredeki bazı vatandaşlarla turistler de şampiyonluk kutlamasını cep telefonlarıyla görüntüledi.
© AAManchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini 1-0 kazanarak, Avrupa'nın en büyüğü oldu.
Manchester City'nin şampiyonluğu Taksim'de kutlandı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini 1-0 kazanarak, Avrupa'nın en büyüğü oldu.
© AAŞampiyonlar Ligi`nde daha önce 3 kez kupayı müzesine götüren Hakan Çalhanoğlu`lu Inter ise evine eli boş döndü.
Manchester City'nin şampiyonluğu Taksim'de kutlandı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Şampiyonlar Ligi`nde daha önce 3 kez kupayı müzesine götüren Hakan Çalhanoğlu`lu Inter ise evine eli boş döndü.
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