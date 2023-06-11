https://sputniknews.com.tr/20230611/kuveyt-sosyal-ve-kulturel-faaliyetler-icin-3-aylik-vize-uygulamasi-baslatti-1072268826.html
Kuveyt sosyal ve kültürel faaliyetler için 3 aylık vize uygulaması başlattı
Kuveyt sosyal ve kültürel faaliyetler için 3 aylık vize uygulaması başlattı
Kuveyt'in sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler için 3 ay ikamet izni veren yeni vize uygulamasını başlattığı bildirildi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T00:07+0300
2023-06-11T00:07+0300
2023-06-11T00:07+0300
kuveyt
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vize
uygulama
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Kuveyt merkezli El-Kabes gazetesinde yer alan habere göre hükümet, yeni bir vize uygulaması başlatılmasına karar verdi.Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler amacıyla ülkeye gelmek isteyenler için çıkarılan yeni vizenin Kuveyt'te 3 ay ikamet izni sağladığı belirtildi.Ülkede geçerliliği olan spor kulüpleri, kültürel ya da sosyal kurumların talebiyle düzenlenmesi gerektiği kaydedilen vizenin bir seneyi aşmamak şartıyla yeniden uzatılabileceği ifade edildi.Kuveyt, şubat ayında 'Kuveyt Vize' uygulamasıyla elektronik vize başvurusuna başlamıştı.
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kuveyt, vize, uygulama, ortadoğu
kuveyt, vize, uygulama, ortadoğu
Kuveyt sosyal ve kültürel faaliyetler için 3 aylık vize uygulaması başlattı
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Kuveyt'in sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler için 3 ay ikamet izni veren yeni vize uygulamasını başlattığı bildirildi.
Kuveyt merkezli El-Kabes gazetesinde yer alan habere göre hükümet, yeni bir vize uygulaması başlatılmasına karar verdi.
Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler amacıyla ülkeye gelmek isteyenler için çıkarılan yeni vizenin Kuveyt'te 3 ay ikamet izni sağladığı belirtildi.
Ülkede geçerliliği olan spor kulüpleri, kültürel ya da sosyal kurumların talebiyle düzenlenmesi gerektiği kaydedilen vizenin bir seneyi aşmamak şartıyla yeniden uzatılabileceği ifade edildi.
Kuveyt, şubat ayında 'Kuveyt Vize' uygulamasıyla elektronik vize başvurusuna başlamıştı.