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https://sputniknews.com.tr/20230611/keman-virtuozu-suna-kan-hayatini-kaybetti-1072283900.html
Ünlü keman virtüözü Suna Kan 86 yaşında vefat etti
Ünlü keman virtüözü Suna Kan 86 yaşında vefat etti
Yeteneği küçük yaşta keşfedilen ve çevresi tarafından 'Harika çocuk' olarak anılan dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan, 86 yaşında hayatını kaybetti. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T11:42+0300
2023-06-11T12:20+0300
yaşam
suna kan
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virtüöz
gülsin onay
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Piyanist Gülsin Onay sosyal medya hesabından keman virtüözü Suna Kan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu: "Suna Kan’ı kaybetmişiz.. Allah rahmet eylesin.. Mekanı cennet olsun.. Oğlu Ömer Üstel başta olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine, müzik camiamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim.. Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim.. Kalbimizde hep yaşayacak eşsiz anıları ve kayıtlarıyla.."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Cumhuriyetimizin çok sesli müzik alanında yetiştirdiği büyük değer, dünyaca ünlü keman virtüözlerinden, devlet sanatçımız Suna Kan’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" paylaşımı yaptı.Kan, Mayıs 2017'deki bir röportajında eklem hastalığı nedeniyle 1.5 yıldır konser vermediğini belirtip "Kemanın kutusunu şimdilik, bu dünyadan gidinceye kadar kapattım" demişti.Suna Kan kimdir?Türkiye'nin en iyi keman virtüözlerinden biri olarak bilinen Suna Kan 1936'da Adana'da doğdu.Babasından 5 yaşında keman öğrenmeye başlayan Kan, Hulusi Karsel, Walter Gerhardt, Gilbert Back ve Liko Amar gibi dünyaca ünlü kemancılardan ders aldı.İlk resitalini 10 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda veren Kan, Mozart'ın 5. Keman Konçertosunu seslendirdiği bu resitalden ötürü 'Harika Çocuk' olarak anıldı.Daha sonra 1948'de dönemin hükümeti tarafından isme özel çıkartılan bir kanunla, piyanist İdil Biret ile birlikte yurt dışında eğitim görmek için devlet bursu aldı.Paris Konservatuvarı'nı birincilikle bitirdiRoma'da başlayan eğitimini Paris Konservatuvarı'nda devam ettiren Kan, 1952'de konservatuvarı birincilikle bitirdi.Yurt dışında katıldığı uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödül alan ünlü virtüöz, 1957'de Türkiye'ye döndü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçılığına atandı.Kan, Türkiye'nin ilk konser piyanisti Ferhunde Erkin ile kurduğu keman-piyano ikilisi ile ülkenin birçok yerinde konser ve resital verdi. Daha sonra Almanya'da öğrenimini tamamlamış Gülay Uğurata ile bir ikili oluşturan Kan, Uğurata ile 29 yıl birlikte sahne aldı.Suna Kan, 1970'li yılların başında orkestra şefi Gürer Aykal ve eşi Faruk Güvenç ile Ankara Oda Orkestrası'nın kuruluşunda yer aldı ve orkestra ile yurt dışında 100'ün üzerinde konser verip çeşitli plaklar yaptı.Ankara Oda Orkestrası'nda 1977'den 1986'ya kadar başkemancı ve solist sanatçı olarak yer alan Kan, 1996'da 'Sevda - Cenap And Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası' ile ödüllendirildi.Suna Kan, Türk bestecilerinin keman için ürettikleri repertuvarın önde gelen yorumcularından biri olarak biliniyordu.
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suna kan, keman, virtüöz, gülsin onay, chp, kemal kılıçdaroğlu
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Ünlü keman virtüözü Suna Kan 86 yaşında vefat etti

11:42 11.06.2023 (güncellendi: 12:20 11.06.2023)
© AASuna Kan
Suna Kan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
© AA
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Yeteneği küçük yaşta keşfedilen ve çevresi tarafından 'Harika çocuk' olarak anılan dünyaca ünlü keman virtüözü Suna Kan, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Piyanist Gülsin Onay sosyal medya hesabından keman virtüözü Suna Kan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu: "Suna Kan’ı kaybetmişiz.. Allah rahmet eylesin.. Mekanı cennet olsun.. Oğlu Ömer Üstel başta olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine, müzik camiamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim.. Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim.. Kalbimizde hep yaşayacak eşsiz anıları ve kayıtlarıyla.."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Cumhuriyetimizin çok sesli müzik alanında yetiştirdiği büyük değer, dünyaca ünlü keman virtüözlerinden, devlet sanatçımız Suna Kan’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" paylaşımı yaptı.
Kan, Mayıs 2017'deki bir röportajında eklem hastalığı nedeniyle 1.5 yıldır konser vermediğini belirtip "Kemanın kutusunu şimdilik, bu dünyadan gidinceye kadar kapattım" demişti.

Suna Kan kimdir?

Türkiye'nin en iyi keman virtüözlerinden biri olarak bilinen Suna Kan 1936'da Adana'da doğdu.
Babasından 5 yaşında keman öğrenmeye başlayan Kan, Hulusi Karsel, Walter Gerhardt, Gilbert Back ve Liko Amar gibi dünyaca ünlü kemancılardan ders aldı.
İlk resitalini 10 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda veren Kan, Mozart'ın 5. Keman Konçertosunu seslendirdiği bu resitalden ötürü 'Harika Çocuk' olarak anıldı.
Daha sonra 1948'de dönemin hükümeti tarafından isme özel çıkartılan bir kanunla, piyanist İdil Biret ile birlikte yurt dışında eğitim görmek için devlet bursu aldı.

Paris Konservatuvarı'nı birincilikle bitirdi

Roma'da başlayan eğitimini Paris Konservatuvarı'nda devam ettiren Kan, 1952'de konservatuvarı birincilikle bitirdi.
Yurt dışında katıldığı uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödül alan ünlü virtüöz, 1957'de Türkiye'ye döndü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solist sanatçılığına atandı.
Kan, Türkiye'nin ilk konser piyanisti Ferhunde Erkin ile kurduğu keman-piyano ikilisi ile ülkenin birçok yerinde konser ve resital verdi. Daha sonra Almanya'da öğrenimini tamamlamış Gülay Uğurata ile bir ikili oluşturan Kan, Uğurata ile 29 yıl birlikte sahne aldı.
Suna Kan, 1970'li yılların başında orkestra şefi Gürer Aykal ve eşi Faruk Güvenç ile Ankara Oda Orkestrası'nın kuruluşunda yer aldı ve orkestra ile yurt dışında 100'ün üzerinde konser verip çeşitli plaklar yaptı.
Ankara Oda Orkestrası'nda 1977'den 1986'ya kadar başkemancı ve solist sanatçı olarak yer alan Kan, 1996'da 'Sevda - Cenap And Müzik Vakfı Onur Altın Madalyası' ile ödüllendirildi.
Suna Kan, Türk bestecilerinin keman için ürettikleri repertuvarın önde gelen yorumcularından biri olarak biliniyordu.
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