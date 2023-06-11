https://sputniknews.com.tr/20230611/istanbulda-bulunan-endemik-cicek-literature-girdi-1072291589.html

İstanbul'da bulunan endemik çiçek literatüre girdi

İstanbul'da bulunan endemik çiçek literatüre girdi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Karaburun sahilinde bulunan, Ballıbabagiller ailesine ait endemik bitki literatüre girdi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T15:04+0300

2023-06-11T15:04+0300

2023-06-11T15:04+0300

çiçek

yaşam

literatür

tübitak

istanbul

arnavutköy

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde görevli biyoloji öğretmeni Dr. Özal Güner'in sahilde kumluk alanda tespit ettiği ve makalesi uluslararası hakemli Turkish Journal of Botany dergisinde yayımlanan bitkiye 'Kum deliçayı' ismi verildi.Güner, doğadaki bitkilere büyük ilgisinin olduğunu ve 13 yılı aşkın bir süredir ülkenin farklı lokasyonlarında arazi taraması gerçekleştirdiğini belirtti.İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Karaburun Sahili'nde 2019 yılında yaptığı arazi çalışması sırasında bölgede yayılış gösteren farklı bir bitkiyle karşılaştığını ifade eden Güner, şöyle konuştu:Türkiye'de kumda yetişen 5. deliçay türüBulduğu türün bilim dünyasına kazandırılması dolayısıyla çok mutlu olduğunu anlatan Güner, "Literatüre kazandırdığımız yeni türle birlikte dünyadaki deliçay türü 475'e, Türkiye'deki sayısı ise 121'e yükselmiş oldu. Bulduğumuz bitki endemik bir türdür, sahilde bulduğumuz için 0 ila 5 metre arasında yayılış gösteriyor. Bitki yatay büyüyor ve 15 ila 35 santimetre arasında bir uzunluğu sahiptir. Bitkinin çiçekleri ise pembe benekli, krem sarısı renktedir. Bitkinin bulunduğu bölgede çok fazla insan hareketliliği ve turizm baskısı var. Endemik bir tür olmasından kaynaklı bitkinin koruma altına alınması gerekiyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220805/denizlide-yeni-bitki-turu-kesfetti-vefat-eden-esinin-adini-verdi-1059555804.html

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