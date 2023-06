https://sputniknews.com.tr/20230611/ispanyanin-ilginc-el-colacho-festivali-bebekler-hastaliklardan-ve-kotuluklerden-korundu-1072305978.html

İspanya'nın 400 yıllık El Colacho festivali: Her yıl ülkenin farklı yerlerinden bebekler getiriliyor

İspanya'nın 400 yıllık El Colacho festivali: Her yıl ülkenin farklı yerlerinden bebekler getiriliyor

İspanya'nın Castrillo de Murcia köyünde düzenlenen festivalde, özel kostüm giyen El Colacho olarak adlandırılan kişi, hastalıklardan ve kötülüklerden koruduğu... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T23:06+0300

2023-06-11T23:06+0300

2023-06-11T23:10+0300

festival

yaşam

ispanya

bebek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072306338_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_d4c43292da43c240c7d55c3a20f4cafa.jpg

İspanya'da ulusal kültürel değer olarak tanınan 150 kadar festivalden biri olan "El Colacho"da sokaklarda yerlere serilen yatakların üzerine konulan bebeklerin, hastalıklardan ve kötülükten korunduğu inanışıyla üzerinden atlanıyor.İspanya'nın en ilginç festivallerinden biri olan 'El Colacho' ülkenin orta bölgelerinde kalan Burgos kentine bağlı 166 nüfuslu Castrillo de Murcia köyünde yapılıyor.Her yıl haziran ayının ikinci haftasında düzenlenen festivalde, El Colacho olarak adlandırılan ve etkinliğe ismini veren, üzerine giydiği renkli kostüm ve taktığı maskeyle şeytan olduğuna inanılan bir kişi, elindeki kırbaç ile köyün sokaklarında dolaşıyor.El Colacho'ya sokaktaki turu sırasında siyah pelerin giymiş bir grup ve davul çalan kişi eşlik ediyor.Gün boyunca süren bu etkinlik, dini törenle El Colacho'nun köyün sokaklarına yerleştirilen yatakların üzerine konulan bebeklerin üzerlerinden atlamasıyla son buluyor.İlk olarak 1621 yılında gerçekleştirildiği belirtilen festivalde, sokakta çocukları kovalayan El Colacho'nun, elindeki kırbacıyla her vuruşunda çocukları, üzerlerinden her atlamasında da bebekleri hem hastalıktan koruduğuna hem de kötülüklerden arındırdığına inanılıyor.Pagan bir geçmişi olan ancak İspanya'daki birçok festival gibi günümüzde Katolik Kilisesi'nin kurallarına uyarlanan festivalde, üzerinden atlanan bebekler aynı zamanda köyün rahibi tarafından da kutsanıyor.İspanya'nın farklı yerlerinden 100'e yakın bebek getirildiAnadolu Ajansı muhabirinin konuştuğu, yaşlı nüfusa sahip Castrillo de Murcia halkı köylerinde son 1 yılda sadece 1 bebek dünyaya geldiğini, buna rağmen El Colacho Festivaline her yıl İspanya'nın farklı yerlerinden 100'e yakın bebeğin getirildiğini söyledi."Bu köyden olup El Colacho'nun kırbacını yemeyen veya bebek iken üzerinden atlanmayan kimseyi bulamazsınız" diyen İspanyol köylüler, son yıllarda köyden göç eden çocuklarını bu festival sayesinde daha sık görüp, torunlarının da aynı geleneği yaşamasına tanık oluyor.Torunlarıyla evinin önünde El Colacho'yu ve koşuşan çocukları izleyen Monse Balbas, duygularını şu şekilde aktardı:Son 7 yıldır festivalde El Colacho olan İnigo Dominguez de, "Kötülüğü sembolize eden şeytanı canlandırıyoruz. Burada amaç çocuklara kırbaçla her vuruşumuzda ya da bebeklerin üzerinden atladığımızda onları kötülüklerden arındırıyoruz" şeklinde konuştu.Bebekken kendisinin de bu festivalde üzerinden atlandığını, çocuklarının da bu geleneği sürdürdüğünü aktaran Dominguez, "Buralı olmaktan ve El Colacho'nun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Köyümüz bu festival sayesinde her yerde tanınıyor" ifadelerini kullandı.Festivalin organizasyonunda görev alan Simon Sanchez ise "Bizim için çok özel bir festival. Tüm yıl buna hazırlanıyoruz. Bu etkinliklerden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sadece bu köyden değil, çevredeki köylerden, büyük şehirlerden ya da Almanya gibi farklı ülkelerden de bebeklerin festival için buraya getirildiği oluyor" dedi.

ispanya

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

festival, ispanya, bebek