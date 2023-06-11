https://sputniknews.com.tr/20230611/hollywood-vampires-ile-istanbulda-konser-veren-depp-aci-neredeyse-muzik-de-oradadir-1072280851.html
Hollywood Vampires ile İstanbul'da konser veren Depp: Acı neredeyse müzik de oradadır
Hollywood Vampires ile İstanbul'da konser veren Depp: Acı neredeyse müzik de oradadır
Dünyaca ünlü isimler Johnny Depp, Joe Perry, Alice Cooper ve Tommy Henriksen’dan oluşan Hollywood Vampires dün akşam İstanbul' konser verdi. Konser gelirinin... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T10:32+0300
2023-06-11T10:32+0300
2023-06-11T10:32+0300
yaşam
johnny depp
hollywood vampires
istanbul
konser
nazar
deprem
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Hollywood yıldızı Johnny Depp, Joe Perry, Alice Cooper ve Tommy Henriksen’dan oluşan Hollywood Vampires (Hollywood Vampirleri) dün akşam Life Park İstanbul’da hayranlarının karşısına çıktı. Dünyaca ünlü sanatçı Johnny Depp konser öncesi Hürriyet'ten Arda Sayıner'e konuştu.“60. doğum günümde İstanbul’da olmak heyecan verici. Tam bir tarih, mimari ve edebiyat tutkunuyum. Sanırım bu üç konu için de daha doğru bir yerde olamazdım” diyen Depp bunun ilk İstanbul ziyareti olmadığını da belirtti: "İlk ziyaretimde İstanbul’u dolaşma fırsatım hiç olmamıştı. Bu sefer gezerek şehrin mimarisini yakından inceleyeceğim. Alışveriş yapmak için de zamanım olmasını umuyorum. Havalimanından şehre kadar gelirken mimari tarzlar arasındaki geçişten oldukça etkilendim." Turnenin İstanbul konserinin gelirinin tamamını depremzedelere bağışlamaları konusunda ise Depp şunları söyledi: “Türkiye’deki depremi duyduğumuzda binlerce kilometre uzaktaydık. Fakat o his, o an için hiçbir şey yapamayacağımızı fark etmek... Oysa sonrasında yapılabilecek çok şey olduğunu fark ettik. Yaptığımız müziğin içindeki kültür de zaten bu farkındalığı taşıyor. ‘Rock and roll’ ruhu olaylara karşı duyarsız kalmamayı, müdahaleci ve birleştirici olmayı gerektiriyor. Tüm bu hassasiyetle Türkiye halkına destek olmak istedik. Bu yara sadece ülkenizin değil tüm insanlığın. Acı neredeyse müzik de oradadır."
https://sputniknews.com.tr/20230610/johnny-deppli-hollywood-vampires-grubu-istanbulda-konser-verdi-1072267140.html
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johnny depp, hollywood vampires, istanbul, konser, nazar, deprem
johnny depp, hollywood vampires, istanbul, konser, nazar, deprem
Hollywood Vampires ile İstanbul'da konser veren Depp: Acı neredeyse müzik de oradadır
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Dünyaca ünlü isimler Johnny Depp, Joe Perry, Alice Cooper ve Tommy Henriksen’dan oluşan Hollywood Vampires dün akşam İstanbul' konser verdi. Konser gelirinin tamamını depremzedelere bağışlayan gruptan Depp, “Türkiye halkına destek olmak istedik. Bu yara sadece ülkenizin değil tüm insanlığın. Acı neredeyse müzik de oradadır” dedi.
Hollywood yıldızı Johnny Depp, Joe Perry, Alice Cooper ve Tommy Henriksen’dan oluşan Hollywood Vampires (Hollywood Vampirleri) dün akşam Life Park İstanbul’da hayranlarının karşısına çıktı.
Dünyaca ünlü sanatçı Johnny Depp konser öncesi Hürriyet'ten Arda Sayıner'e
konuştu.
“60. doğum günümde İstanbul’da olmak heyecan verici. Tam bir tarih, mimari ve edebiyat tutkunuyum. Sanırım bu üç konu için de daha doğru bir yerde olamazdım” diyen Depp bunun ilk İstanbul ziyareti olmadığını da belirtti: "İlk ziyaretimde İstanbul’u dolaşma fırsatım hiç olmamıştı. Bu sefer gezerek şehrin mimarisini yakından inceleyeceğim. Alışveriş yapmak için de zamanım olmasını umuyorum. Havalimanından şehre kadar gelirken mimari tarzlar arasındaki geçişten oldukça etkilendim."
Turnenin İstanbul konserinin gelirinin tamamını depremzedelere bağışlamaları konusunda ise Depp şunları söyledi: “Türkiye’deki depremi duyduğumuzda binlerce kilometre uzaktaydık. Fakat o his, o an için hiçbir şey yapamayacağımızı fark etmek... Oysa sonrasında yapılabilecek çok şey olduğunu fark ettik. Yaptığımız müziğin içindeki kültür de zaten bu farkındalığı taşıyor. ‘Rock and roll’ ruhu olaylara karşı duyarsız kalmamayı, müdahaleci ve birleştirici olmayı gerektiriyor. Tüm bu hassasiyetle Türkiye halkına destek olmak istedik. Bu yara sadece ülkenizin değil tüm insanlığın. Acı neredeyse müzik de oradadır."