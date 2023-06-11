https://sputniknews.com.tr/20230611/goc-idaresi-baskanligi-bir-haftada-1212-duzensiz-gocmen-sinirdisi-edildi-1072275845.html
Göç İdaresi Başkanlığı: Bir haftada 1212 düzensiz göçmen sınırdışı edildi
Göç İdaresi Başkanlığı: Bir haftada 1212 düzensiz göçmen sınırdışı edildi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2-8 Haziran tarihlerinde, ülke genelinde 2 bin 825 düzensiz göçmenin yakalandığını, 1212 düzensiz göçmenin sınırdışı... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T04:02+0300
2023-06-11T04:02+0300
2023-06-11T04:02+0300
türkiye
düzensiz göç
düzensizlik
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğini duyurdu. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye genelinde son bir haftada 773'ü Afganistan, 56'sı Pakistan ve 1996'sı ise diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 825 düzensiz göçmen yakalandı.Yasadışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 356'sı Afganistan, 106'sı Pakistan ve 750'si diğer uyruklardan olmak üzere 1212 düzensiz göçmen sınırdışı edildi.Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-8 Haziran tarihlerinde, ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 13 bin 589'u Afganistan, 1870'i Pakistan ve 27 bin 90'ı diğer uyruklardan olmak üzere 42 bin 549'a ulaştı.Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasadışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 778 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 8 Haziran'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 106 bin 707 oldu.Geri gönderme merkezlerinde ise 4 bin 82'si Afganistan, 1613'ü Pakistan ve 10 bin 710'u diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 405 düzensiz göçmen kalıyor.Ayrıca, terke davet kapsamında 1752 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.
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düzensiz göç, düzensizlik, içişleri bakanlığı
düzensiz göç, düzensizlik, içişleri bakanlığı
Göç İdaresi Başkanlığı: Bir haftada 1212 düzensiz göçmen sınırdışı edildi
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2-8 Haziran tarihlerinde, ülke genelinde 2 bin 825 düzensiz göçmenin yakalandığını, 1212 düzensiz göçmenin sınırdışı edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğini duyurdu.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye genelinde son bir haftada 773'ü Afganistan, 56'sı Pakistan ve 1996'sı ise diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 825 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasadışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 356'sı Afganistan, 106'sı Pakistan ve 750'si diğer uyruklardan olmak üzere 1212 düzensiz göçmen sınırdışı edildi.
Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-8 Haziran tarihlerinde, ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 13 bin 589'u Afganistan, 1870'i Pakistan ve 27 bin 90'ı diğer uyruklardan olmak üzere 42 bin 549'a ulaştı.
Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasadışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 778 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 8 Haziran'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 106 bin 707 oldu.
Geri gönderme merkezlerinde ise 4 bin 82'si Afganistan, 1613'ü Pakistan ve 10 bin 710'u diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 405 düzensiz göçmen kalıyor.
Ayrıca, terke davet kapsamında 1752 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.