https://sputniknews.com.tr/20230611/goc-idaresi-baskanligi-bir-haftada-1212-duzensiz-gocmen-sinirdisi-edildi-1072275845.html

Göç İdaresi Başkanlığı: Bir haftada 1212 düzensiz göçmen sınırdışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı: Bir haftada 1212 düzensiz göçmen sınırdışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2-8 Haziran tarihlerinde, ülke genelinde 2 bin 825 düzensiz göçmenin yakalandığını, 1212 düzensiz göçmenin sınırdışı... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T04:02+0300

2023-06-11T04:02+0300

2023-06-11T04:02+0300

türkiye

düzensiz göç

düzensizlik

içişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/14/1060188726_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4af53a63775599c31f6bb281101937eb.jpg

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğini duyurdu. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye genelinde son bir haftada 773'ü Afganistan, 56'sı Pakistan ve 1996'sı ise diğer uyruklardan olmak üzere 2 bin 825 düzensiz göçmen yakalandı.Yasadışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 356'sı Afganistan, 106'sı Pakistan ve 750'si diğer uyruklardan olmak üzere 1212 düzensiz göçmen sınırdışı edildi.Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-8 Haziran tarihlerinde, ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 13 bin 589'u Afganistan, 1870'i Pakistan ve 27 bin 90'ı diğer uyruklardan olmak üzere 42 bin 549'a ulaştı.Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasadışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 778 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 8 Haziran'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 106 bin 707 oldu.Geri gönderme merkezlerinde ise 4 bin 82'si Afganistan, 1613'ü Pakistan ve 10 bin 710'u diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 405 düzensiz göçmen kalıyor.Ayrıca, terke davet kapsamında 1752 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

düzensiz göç, düzensizlik, içişleri bakanlığı