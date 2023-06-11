https://sputniknews.com.tr/20230611/erzurumda-46-buyuklugunde-deprem-1072281555.html
Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da saat 10.41'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T10:51+0300
2023-06-11T10:51+0300
2023-06-11T10:54+0300
türkiye
erzurum
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7.04 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230611/adana-ve-kusadasi-korfezinde-pes-pese-deprem-1072278698.html
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erzurum, deprem
Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem
10:51 11.06.2023 (güncellendi: 10:54 11.06.2023) Abone ol
Erzurum'da saat 10.41'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Aziziye ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.04 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.