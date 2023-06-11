https://sputniknews.com.tr/20230611/dugunu-sivrisinekler-basti-gelin-ve-damattan-once-kirmizi-halidan-ilaclama-ekipleri-gecti-1072284896.html
Düğünü sivrisinekler bastı, gelin ve damattan önce kırmızı halıdan ilaçlama ekipleri geçti
Düğünü sivrisinekler bastı, gelin ve damattan önce kırmızı halıdan ilaçlama ekipleri geçti
Antalya’da bir düğünde katılımcılar sivrisineklerden dolayı zor anlar yaşadı. İhbarın ardından düğüne gelen ekipler ilaçlama gerçekleştirdi. İlaçlama aracının... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T11:54+0300
2023-06-11T11:54+0300
2023-06-11T11:57+0300
düğün
sivrisinek
yaşam
antalya
önlem
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Antalya’nın Serik Kadriye Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğün, sivrisineklerin yoğunluğu nedeniyle olumsuz etkilendi.Davetliler, rahatsız edici sivrisinekler yüzünden zor anlar yaşadı. Düğün sahibi, hızlı bir çözüm bulmak için ilaçlama ekibini aradı. İhbarın ardından düğün alanına gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama ekibi düğün öncesinde hızla harekete geçerek alanda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Bu sayede, davetliler rahat bir ortamda düğünlerine devam edebildi. İlaçlama aracının kırmızı halıdan düğüne girmesi ise dikkat çekti.Sivrisinek istilasına karşı alınan bu tedbir, düğünün kurtarıcısı oldu ve davetlilerin memnuniyeti sağlandı.
antalya
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düğün, sivrisinek, antalya, önlem
düğün, sivrisinek, antalya, önlem
Düğünü sivrisinekler bastı, gelin ve damattan önce kırmızı halıdan ilaçlama ekipleri geçti
11:54 11.06.2023 (güncellendi: 11:57 11.06.2023) Abone ol
Antalya’da bir düğünde katılımcılar sivrisineklerden dolayı zor anlar yaşadı. İhbarın ardından düğüne gelen ekipler ilaçlama gerçekleştirdi. İlaçlama aracının gelin ve damattan önce kırmızı halıda düğüne girmesi ise dikkat çekti.
Antalya’nın Serik Kadriye Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğün, sivrisineklerin yoğunluğu nedeniyle olumsuz etkilendi.
Davetliler, rahatsız edici sivrisinekler yüzünden zor anlar yaşadı. Düğün sahibi, hızlı bir çözüm bulmak için ilaçlama ekibini aradı. İhbarın ardından düğün alanına gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama ekibi düğün öncesinde hızla harekete geçerek alanda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Bu sayede, davetliler rahat bir ortamda düğünlerine devam edebildi. İlaçlama aracının kırmızı halıdan düğüne girmesi ise dikkat çekti.
Sivrisinek istilasına karşı alınan bu tedbir, düğünün kurtarıcısı oldu ve davetlilerin memnuniyeti sağlandı.