https://sputniknews.com.tr/20230611/dugunu-sivrisinekler-basti-gelin-ve-damattan-once-kirmizi-halidan-ilaclama-ekipleri-gecti-1072284896.html

Düğünü sivrisinekler bastı, gelin ve damattan önce kırmızı halıdan ilaçlama ekipleri geçti

Düğünü sivrisinekler bastı, gelin ve damattan önce kırmızı halıdan ilaçlama ekipleri geçti

Antalya’da bir düğünde katılımcılar sivrisineklerden dolayı zor anlar yaşadı. İhbarın ardından düğüne gelen ekipler ilaçlama gerçekleştirdi. İlaçlama aracının... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T11:54+0300

2023-06-11T11:54+0300

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düğün

sivrisinek

yaşam

antalya

önlem

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Antalya’nın Serik Kadriye Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğün, sivrisineklerin yoğunluğu nedeniyle olumsuz etkilendi.Davetliler, rahatsız edici sivrisinekler yüzünden zor anlar yaşadı. Düğün sahibi, hızlı bir çözüm bulmak için ilaçlama ekibini aradı. İhbarın ardından düğün alanına gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama ekibi düğün öncesinde hızla harekete geçerek alanda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Bu sayede, davetliler rahat bir ortamda düğünlerine devam edebildi. İlaçlama aracının kırmızı halıdan düğüne girmesi ise dikkat çekti.Sivrisinek istilasına karşı alınan bu tedbir, düğünün kurtarıcısı oldu ve davetlilerin memnuniyeti sağlandı.

antalya

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düğün, sivrisinek, antalya, önlem