https://sputniknews.com.tr/20230611/disisleri-bakani-fidana-misirli-mevkidasindan-tebrik-1072295734.html
Dışişleri Bakanı Fidan'a Mısırlı mevkidaşından tebrik
Dışişleri Bakanı Fidan'a Mısırlı mevkidaşından tebrik
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Türkiye'de dışişleri bakanı koltuğunun yeni sahibi Fidan'ı arayıp tebriklerini iletti. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T16:31+0300
2023-06-11T16:31+0300
2023-06-11T16:30+0300
dünya
mısır
semih şükri
hakan fidan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072295818_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_735e6250746d9f52a73656937bf55ba0.jpg
Türkiye'nin yeni dışişleri bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri telefonda görüştü. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Şükri, Fidan'ı yeni görevi için tebrik etti.Fidan'ın selefi Mevlüt Çavuşoğlu, Şükri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta resmi ziyaret için Mısır'a gitmişti.Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmuştu.
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072295818_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_9db57529bc3884ab8e157211a690f675.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mısır, semih şükri, hakan fidan
mısır, semih şükri, hakan fidan
Dışişleri Bakanı Fidan'a Mısırlı mevkidaşından tebrik
Abone ol
Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, Türkiye'de dışişleri bakanı koltuğunun yeni sahibi Fidan'ı arayıp tebriklerini iletti.
Türkiye'nin yeni dışişleri bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri telefonda görüştü. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Şükri, Fidan'ı yeni görevi için tebrik etti.
Fidan'ın selefi Mevlüt Çavuşoğlu, Şükri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta resmi ziyaret için Mısır'a gitmişti.
Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmuştu.