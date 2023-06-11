https://sputniknews.com.tr/20230611/besiktasta-cok-sayida-yolcusu-bulunan-yat-batti-1072294079.html
Beşiktaş'ta kiralık yat battı
Beşiktaş'ta kiralık yat battı
Beşiktaş'ta içinde 15 yolcu bulunan ve Boğaz açıklarında su alan kiralık yat, iskelede yolcularını tahliye ettikten sonra battı. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T15:52+0300
2023-06-11T15:52+0300
2023-06-11T16:28+0300
türkiye
beşiktaş
istanbul
yat
tahliye
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İstanbul'da bir kiralık yat, Beşiktaş'taki Bebek İskelesi'nden 15 yolcusuyla Boğaz'a açıldı. Kaptan, açıldıktan bir süre sonra yatın su aldığını fark etti.Bunun üzerine geri dönen kaptan, yatı Bebek İskelesi'ne yanaştırıp yolcuları tahliye etti.Bir süre daha su alan ve halatla iskeleye bağlanan yat battı.Yat, olay yerine çağrılan vinç ile battığı yerden çıkarılarak içine dolan sular boşaltıldı.
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beşiktaş, istanbul, yat, tahliye
beşiktaş, istanbul, yat, tahliye
Beşiktaş'ta kiralık yat battı
15:52 11.06.2023 (güncellendi: 16:28 11.06.2023) Abone ol
Beşiktaş'ta içinde 15 yolcu bulunan ve Boğaz açıklarında su alan kiralık yat, iskelede yolcularını tahliye ettikten sonra battı.
İstanbul'da bir kiralık yat, Beşiktaş'taki Bebek İskelesi'nden 15 yolcusuyla Boğaz'a açıldı. Kaptan, açıldıktan bir süre sonra yatın su aldığını fark etti.
Bunun üzerine geri dönen kaptan, yatı Bebek İskelesi'ne yanaştırıp yolcuları tahliye etti.
Bir süre daha su alan ve halatla iskeleye bağlanan yat battı.
Yat, olay yerine çağrılan vinç ile battığı yerden çıkarılarak içine dolan sular boşaltıldı.