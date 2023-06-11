https://sputniknews.com.tr/20230611/bati-medyasi-ukraynanin-taarruzu-rus-ordusunun-hazirlik-seviyesinin-mukemmel-oldugunu-gosterdi-1072274204.html

Batı medyası: Ukrayna’nın taarruzu Rus ordusunun hazırlık seviyesinin mükemmel olduğunu gösterdi

Batı medyası: Ukrayna’nın taarruzu Rus ordusunun hazırlık seviyesinin mükemmel olduğunu gösterdi

NATO’nun emekli subayı Stavros Atlamazoglou, Ukrayna ordusunun taarruz girişimlerinin püskürtülmesinin, Rus ordu birliklerinin yüksek hazırlık kalitesini... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T02:10+0300

2023-06-11T02:10+0300

2023-06-11T02:10+0300

ukrayna krizi

nato

ukrayna krizi

ukrayna

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Atlamazoglou, Sandboxx için kaleme aldığı yazısında, “Geçen yazdan bu yana, Rus ordusu Ukrayna'da yakın tarihin en kapsamlı savunma ağlarından birini inşa etti. Bu ağ, tanksavar siperler, koruganlar, anti-araç bariyerleri, topçu mevzileri ve büyük mayın tarlaları olmak üzere çok çeşitli yapılar içeriyor” ifadesini kullandı.Batı’nın hafife aldığı Rus askerlerinin, Ukrayna ordusunun taarruzuna iyi hazırlandığını ve Ukrayna’ya sağlanan Alman Leopard 2A6 ve ABD yapımı M2 Bradley tanklarını imha ettiğini yazan uzman, Ukraynalıların, hava üstünlüğüne sahip olmaması nedeniyle Rus topçulara etkili şekilde direnemeyeceklerini, bu nedenle en son Batı teçhizatına sahip Ukrayna ordusunun açık alanda risk almak zorunda kaldığını kaydetti.Atlamazoglou, “Karşı taarruzun ilk aşamalarında bile Ukrayna’nın gerçekten profesyonel bir Rus ordusuyla karşı karşıya olduğunu açık” diye ekledi.

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