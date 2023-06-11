https://sputniknews.com.tr/20230611/bati-medyasi-ukraynanin-taarruzu-rus-ordusunun-hazirlik-seviyesinin-mukemmel-oldugunu-gosterdi-1072274204.html
Batı medyası: Ukrayna’nın taarruzu Rus ordusunun hazırlık seviyesinin mükemmel olduğunu gösterdi
Batı medyası: Ukrayna’nın taarruzu Rus ordusunun hazırlık seviyesinin mükemmel olduğunu gösterdi
NATO’nun emekli subayı Stavros Atlamazoglou, Ukrayna ordusunun taarruz girişimlerinin püskürtülmesinin, Rus ordu birliklerinin yüksek hazırlık kalitesini... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T02:10+0300
2023-06-11T02:10+0300
2023-06-11T02:10+0300
ukrayna krizi
nato
ukrayna krizi
ukrayna
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Atlamazoglou, Sandboxx için kaleme aldığı yazısında, “Geçen yazdan bu yana, Rus ordusu Ukrayna'da yakın tarihin en kapsamlı savunma ağlarından birini inşa etti. Bu ağ, tanksavar siperler, koruganlar, anti-araç bariyerleri, topçu mevzileri ve büyük mayın tarlaları olmak üzere çok çeşitli yapılar içeriyor” ifadesini kullandı.Batı’nın hafife aldığı Rus askerlerinin, Ukrayna ordusunun taarruzuna iyi hazırlandığını ve Ukrayna’ya sağlanan Alman Leopard 2A6 ve ABD yapımı M2 Bradley tanklarını imha ettiğini yazan uzman, Ukraynalıların, hava üstünlüğüne sahip olmaması nedeniyle Rus topçulara etkili şekilde direnemeyeceklerini, bu nedenle en son Batı teçhizatına sahip Ukrayna ordusunun açık alanda risk almak zorunda kaldığını kaydetti.Atlamazoglou, “Karşı taarruzun ilk aşamalarında bile Ukrayna’nın gerçekten profesyonel bir Rus ordusuyla karşı karşıya olduğunu açık” diye ekledi.
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nato, ukrayna krizi, ukrayna
nato, ukrayna krizi, ukrayna
Batı medyası: Ukrayna’nın taarruzu Rus ordusunun hazırlık seviyesinin mükemmel olduğunu gösterdi
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NATO’nun emekli subayı Stavros Atlamazoglou, Ukrayna ordusunun taarruz girişimlerinin püskürtülmesinin, Rus ordu birliklerinin yüksek hazırlık kalitesini ortaya koyduğunu belirtti.
Atlamazoglou, Sandboxx
için kaleme aldığı yazısında, “Geçen yazdan bu yana, Rus ordusu Ukrayna'da yakın tarihin en kapsamlı savunma ağlarından birini inşa etti. Bu ağ, tanksavar siperler, koruganlar, anti-araç bariyerleri, topçu mevzileri ve büyük mayın tarlaları olmak üzere çok çeşitli yapılar içeriyor
” ifadesini kullandı.
Batı’nın hafife aldığı Rus askerlerinin, Ukrayna ordusunun taarruzuna iyi hazırlandığını ve Ukrayna’ya sağlanan Alman Leopard 2A6 ve ABD yapımı M2 Bradley tanklarını imha ettiğini yazan uzman, Ukraynalıların, hava üstünlüğüne sahip olmaması nedeniyle Rus topçulara etkili şekilde direnemeyeceklerini, bu nedenle en son Batı teçhizatına sahip Ukrayna ordusunun açık alanda risk almak zorunda kaldığını kaydetti.
Atlamazoglou, “Karşı taarruzun ilk aşamalarında bile Ukrayna’nın gerçekten profesyonel bir Rus ordusuyla karşı karşıya olduğunu açık” diye ekledi.