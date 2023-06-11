https://sputniknews.com.tr/20230611/almanya-basbakani-scholzun-gocmenlerle-ilgili-esprisi-tepki-cekti-1072302974.html

Almanya Başbakanı Scholz’un göçmenlerle ilgili 'esprisi' tepki çekti

Almanya Başbakanı Scholz’un göçmenlerle ilgili 'esprisi' tepki çekti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Akdeniz üzerinden Almanya'ya gelen kaçak göçmenlerle ilgili 'esprisi' sosyal medyada eleştirildi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T20:36+0300

2023-06-11T20:36+0300

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dünya

olaf scholz

almanya

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

söz

espri

tepki

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Nürnberg kentinde Protestan Kilisesi'nce düzenlenen bir etkinliğe katılarak göç ve mülteci politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Almanya’nın Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırında bulunan bir ülke olmamasına rağmen en fazla iltica başvurusu yapılan ülke olduğunu belirten Scholz, Almanya'ya gelen yasadışı göçmenlerin büyük bölümünün başka AB ülkelerinde kayıt altına alınmadığını söyledi.Scholz, Almanya gelen yüksek sayıdaki yasadışı göçmene işaret ederek, “Önceden Avrupa Konseyinde bu espriyi yaptım. Almanya'nın Akdeniz'e büyük bir sahili olmalı. Çünkü gerçekten Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere göre, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacıların çoğu Almanya'ya geliyor" şeklinde konuştu.'Buna gülebilen ülkeyi yönetmemeli'Almanya Başbakanı Scholz’un 'espri' olarak nitelendirdiği sözleri sosyal medyada tepki çekti.Akdeniz’de gemilerle yasadışı göçmenleri kurtarma çalışmaları yapan Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Scholz’u eleştirerek, "Sadece 2023’te Akdeniz'de 1150’den fazla ölüm yaşandı. Şansölyenin aklına gelen kötü bir espri. Buna gülebilen ülkeyi yönetmemeli" ifadeleri kullanıldı.Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Matthias Hauer de özellikle bir Alman başbakanının başkalarının acısıyla dalga geçmemesi gerektiğini belirtti.Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Lilly Baudszun da "Sosyal demokrat bir başkan insanlar hakkında asla böyle konuşmamalı" şeklinde paylaşımda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230610/scholz-yakinda-putin-ile-gorusmeyi-planliyorum-1072260542.html

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olaf scholz, almanya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, söz, espri, tepki