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Afrika aslanı Sultan 6 yavru birden dünyaya getirdi
Afrika aslanı Sultan 6 yavru birden dünyaya getirdi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde özel bir hayvanat bahçesinde Afrika aslanı Sultan'ın dünyaya getirdiği 3 erkek, 3 dişi olmak üzere 50 günlük 6 yavru aslan... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
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afrika, aslan, yavru, antalya, fotoğraf, фото
afrika, aslan, yavru, antalya, fotoğraf, фото

Afrika aslanı Sultan 6 yavru birden dünyaya getirdi

13:11 11.06.2023
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde özel bir hayvanat bahçesinde Afrika aslanı Sultan'ın dünyaya getirdiği 3 erkek, 3 dişi olmak üzere 50 günlük 6 yavru aslan ziyaretçilerin maskotu haline geldi. Ziyaretçiler aslanları kucaklarına alarak istedikleri gibi seviyorlar.
© İHAAntalya-Manavgat D-400 Karayolu Ilıca Mahallesi'nde bulunan Türkiye’nin en geniş doğal yaşam parklarından olan hayvanat bahçesinde Afrikalı ‘Sultan’ ismindeki aslanın 6 yavrusu dünyaya geldi.
Afrika aslanı Sultan 6 yavru birden dünyaya getirdi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Ilıca Mahallesi'nde bulunan Türkiye’nin en geniş doğal yaşam parklarından olan hayvanat bahçesinde Afrikalı ‘Sultan’ ismindeki aslanın 6 yavrusu dünyaya geldi.
© İHA3 erkek, 3 dişi olmak üzere 50 günlük 6 yavru aslan, ziyaretçilerin maskotu haline geldi.
Afrika aslanı Sultan 6 yavru birden dünyaya getirdi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
3 erkek, 3 dişi olmak üzere 50 günlük 6 yavru aslan, ziyaretçilerin maskotu haline geldi.
© İHAZiyaretçiler kucaklarına alıp sevdikleri aslan yavrularıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Hayvanat bahçesinde üç ayrı doğal yaşam parkında 18 yetişkin aslan yaşıyor.
Afrika aslanı Sultan 6 yavru birden dünyaya getirdi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Ziyaretçiler kucaklarına alıp sevdikleri aslan yavrularıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Hayvanat bahçesinde üç ayrı doğal yaşam parkında 18 yetişkin aslan yaşıyor.
© İHADünya üzerinde bulunan Asya aslanı, Afrika aslanı, beyaz aslan ve deniz aslanı olmak üzere 4 çeşit aslanın bulunduğu park, aynı zamanda dünyada sadece 40 tane bulunan beyaz aslanlardan bir tanesine de ev sahipliği yapıyor.
Afrika aslanı Sultan 6 yavru birden dünyaya getirdi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Dünya üzerinde bulunan Asya aslanı, Afrika aslanı, beyaz aslan ve deniz aslanı olmak üzere 4 çeşit aslanın bulunduğu park, aynı zamanda dünyada sadece 40 tane bulunan beyaz aslanlardan bir tanesine de ev sahipliği yapıyor.
© İHAÖte yandan, 6 yavru aslanın isimlerinin ziyaretçiler tarafından yapılan oylama sonucunda belirleneceği öğrenildi.
Afrika aslanı Sultan 6 yavru birden dünyaya getirdi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Öte yandan, 6 yavru aslanın isimlerinin ziyaretçiler tarafından yapılan oylama sonucunda belirleneceği öğrenildi.
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