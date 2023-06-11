Afrika aslanı Sultan 6 yavru birden dünyaya getirdi

© İHAAntalya-Manavgat D-400 Karayolu Ilıca Mahallesi'nde bulunan Türkiye’nin en geniş doğal yaşam parklarından olan hayvanat bahçesinde Afrikalı ‘Sultan’ ismindeki aslanın 6 yavrusu dünyaya geldi.
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© İHA
Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Ilıca Mahallesi'nde bulunan Türkiye’nin en geniş doğal yaşam parklarından olan hayvanat bahçesinde Afrikalı ‘Sultan’ ismindeki aslanın 6 yavrusu dünyaya geldi.
© İHA3 erkek, 3 dişi olmak üzere 50 günlük 6 yavru aslan, ziyaretçilerin maskotu haline geldi.
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© İHA
3 erkek, 3 dişi olmak üzere 50 günlük 6 yavru aslan, ziyaretçilerin maskotu haline geldi.
© İHAZiyaretçiler kucaklarına alıp sevdikleri aslan yavrularıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Hayvanat bahçesinde üç ayrı doğal yaşam parkında 18 yetişkin aslan yaşıyor.
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© İHA
Ziyaretçiler kucaklarına alıp sevdikleri aslan yavrularıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor. Hayvanat bahçesinde üç ayrı doğal yaşam parkında 18 yetişkin aslan yaşıyor.
© İHADünya üzerinde bulunan Asya aslanı, Afrika aslanı, beyaz aslan ve deniz aslanı olmak üzere 4 çeşit aslanın bulunduğu park, aynı zamanda dünyada sadece 40 tane bulunan beyaz aslanlardan bir tanesine de ev sahipliği yapıyor.
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© İHA
Dünya üzerinde bulunan Asya aslanı, Afrika aslanı, beyaz aslan ve deniz aslanı olmak üzere 4 çeşit aslanın bulunduğu park, aynı zamanda dünyada sadece 40 tane bulunan beyaz aslanlardan bir tanesine de ev sahipliği yapıyor.
© İHAÖte yandan, 6 yavru aslanın isimlerinin ziyaretçiler tarafından yapılan oylama sonucunda belirleneceği öğrenildi.
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© İHA
Öte yandan, 6 yavru aslanın isimlerinin ziyaretçiler tarafından yapılan oylama sonucunda belirleneceği öğrenildi.