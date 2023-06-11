https://sputniknews.com.tr/20230611/adanada-42-buyuklugunde-deprem-1072299685.html
Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T18:28+0300
2023-06-11T18:28+0300
2023-06-11T18:28+0300
türkiye
adana
saimbeyli
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saati 17.57 olarak kaydedilirken derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremle ilgili bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230611/erzurumda-46-buyuklugunde-deprem-1072281555.html
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adana, saimbeyli , deprem
adana, saimbeyli , deprem
Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin saati 17.57 olarak kaydedilirken derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
Depremle ilgili bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı aktarıldı.