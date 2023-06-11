https://sputniknews.com.tr/20230611/adanada-42-buyuklugunde-deprem-1072299685.html

Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T18:28+0300

2023-06-11T18:28+0300

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türkiye

adana

saimbeyli

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin saati 17.57 olarak kaydedilirken derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremle ilgili bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230611/erzurumda-46-buyuklugunde-deprem-1072281555.html

türkiye

adana

saimbeyli

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adana, saimbeyli , deprem