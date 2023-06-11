https://sputniknews.com.tr/20230611/abdde-polis-aracinda-felc-geciren-vatandas-45-milyon-dolar-tazminat-alacak-1072274081.html

ABD'de, polis aracında felç geçiren vatandaş, 45 milyon dolar tazminat alacak

ABD'de, polis aracında felç geçiren vatandaş, 45 milyon dolar tazminat alacak

ABD’nin Connecticut eyaletinde, gözaltındayken emniyet kemeri takılmadığı için polis minibüsünde yaralanarak felç geçiren Randy Cox isimli vatandaş, açtığı... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T01:55+0300

2023-06-11T01:55+0300

2023-06-11T01:55+0300

dünya

connecticut

polis

abd

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New Haven Belediyesi'nin yazılı açıklamasında, gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirilen ve hareket halindeki araçta, emniyet kemeri takılmadığı için yaralanarak felç geçiren 36 yaşındaki Cox'a 45 milyon dolarlık tazminat ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.Belediye ile Cox'un avukatları arasındaki anlaşma, söz konusu olayda Cox'un felç olmasına sebep olan iki polis memurunun görevden alınması yönündeki karardan iki gün sonra açıklandı.New Haven Belediye Başkanı Justin Elicker, "Randy Cox'un başına gelenler kabul edilemezdi" diyerek, polisin, gözaltındaki bireylerin güvenliklerini sağlama zorunluğuna dikkati çekti.'Bu alanda ABD'de belirlenen en yüksek tazminat'Elicker, 45 milyon dolarlık bedelin, bu alanda ABD'de belirlenen en yüksek tazminat rakamı olduğunu kaydetti.Randy Cox, 19 Haziran 2022'de, ruhsatsız silah kullanmakla ilgili bir suçtan gözaltına alınmış, emniyet kemeriyle sabitlenmeyen kelepçeli zanlı, hareket halindeki polis minibüsünün ani durması üzerine kafasını aracın kapısına çarparak felç olmuştu.Cox'un avukatları, Eylül 2022'de olaya karışan polislerin bağlı olduğu New Haven şehri ve polis departmanına karşı 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

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