https://sputniknews.com.tr/20230610/yuk-treni-hemzemin-gecitteki-kamyonu-bicti-1072256520.html
Yük treni hemzemin geçitteki kamyonu biçti
Yük treni hemzemin geçitteki kamyonu biçti
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde hızla gelen yük treni, hemzemin geçitteki raylara sıkışan kamyona çarptı. 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T12:56+0300
2023-06-10T12:56+0300
2023-06-10T12:56+0300
dünya
video
hemzemin geçit
tren
kaza
kuzey carolina
abd
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ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde bir kamyon, hemzemin geçitteki rayların üzerinde sıkıştı.Hızlı gelen yük treni ise hemzemin geçitteki kamyonu biçti.O anlar amatör kameraya saniye saniye yansırken, kamyon hurdaya döndü.Kamyon şoförünün daha önce aracı terk etmesiyle de facianın önüne geçildi. Bölge sakini, kazanın bu yıl raylarda meydana gelen 3. kaza olduğunu belirtti.
kuzey carolina
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Yük treni hemzemin geçitteki kamyonu biçti
Yük treni hemzemin geçitteki kamyonu biçti
2023-06-10T12:56+0300
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video, hemzemin geçit, tren, kaza, kuzey carolina, abd, видео
video, hemzemin geçit, tren, kaza, kuzey carolina, abd, видео
Yük treni hemzemin geçitteki kamyonu biçti
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ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde hızla gelen yük treni, hemzemin geçitteki raylara sıkışan kamyona çarptı.
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde bir kamyon, hemzemin geçitteki rayların üzerinde sıkıştı.
Hızlı gelen yük treni ise hemzemin geçitteki kamyonu biçti.
O anlar amatör kameraya saniye saniye yansırken, kamyon hurdaya döndü.
Kamyon şoförünün daha önce aracı terk etmesiyle de facianın önüne geçildi. Bölge sakini, kazanın bu yıl raylarda meydana gelen 3. kaza olduğunu belirtti.