https://sputniknews.com.tr/20230610/uluslararasi-adalet-divani-ukraynanin-actigi-soykirim-davasina-abdnin-katilimini-reddetti-1072263754.html
Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna’nın açtığı soykırım davasına ABD’nin katılımını reddetti
Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna’nın açtığı soykırım davasına ABD’nin katılımını reddetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler’in (BM) başlıca yargı organı Uluslararası Adalet Divanı’nın, Rusya’nın talebini kabul ederek ABD’nin... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T20:38+0300
2023-06-10T20:38+0300
2023-06-10T20:41+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Mahkeme, Rusya Federasyonu’nun talebini yerine getirerek ABD’nin davaya dahil edilmesini oybirliğiyle reddetti. Mahkeme Başkanı Amerikalı Joan Donoghue, kararın verileceği dönem için başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı” ifadesine yer verildi.Uluslararası Adalet Divanı’nın, 9 Haziran’da, “9 Aralık 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme uyarınca Ukrayna’nın Rusya’ya karşı açtığı davaya 32 ülkenin üçüncü taraf olarak dahil edilmesinin Mahkeme tarihinde benzeri görülmemiş bir karar olduğunu” duyurduğu kaydedildi.
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rusya, ukrayna, abd, avrupa
Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna’nın açtığı soykırım davasına ABD’nin katılımını reddetti
20:38 10.06.2023 (güncellendi: 20:41 10.06.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler’in (BM) başlıca yargı organı Uluslararası Adalet Divanı’nın, Rusya’nın talebini kabul ederek ABD’nin, Ukrayna’nın Soykırım Sözleşmesi uyarınca Rusya’ya karşı açtığı davaya kabulünü oybirliğiyle reddettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Mahkeme, Rusya Federasyonu’nun talebini yerine getirerek ABD’nin davaya dahil edilmesini oybirliğiyle reddetti. Mahkeme Başkanı Amerikalı Joan Donoghue, kararın verileceği dönem için başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı” ifadesine yer verildi.
Uluslararası Adalet Divanı’nın, 9 Haziran’da, “9 Aralık 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme uyarınca Ukrayna’nın Rusya’ya karşı açtığı davaya 32 ülkenin üçüncü taraf olarak dahil edilmesinin Mahkeme tarihinde benzeri görülmemiş bir karar olduğunu” duyurduğu kaydedildi.