https://sputniknews.com.tr/20230610/sozcu-yazari-deniz-zeyrek-koltuk-sevdasi-tedavisi-olmayan-bir-hastaliktir-1072253498.html

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Koltuk sevdası, tedavisi olmayan bir hastalıktır

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek: Koltuk sevdası, tedavisi olmayan bir hastalıktır

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "koltuk sevdası"nı yorumladığı yazısında, seçimlerin ardından istifa etmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve bakanları... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T10:53+0300

2023-06-10T10:53+0300

2023-06-10T10:53+0300

politika

deniz zeyrek

kemal kılıçdaroğlu

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Zeyrek, bugünkü yazısında, "1970'lerde plastik topu sayesinde takıma alma, 2000'li yıllarda babasının zenginliği sayesinde bedava su sağlama vaadiyle oy alarak başkan seçilen çocukların büyüyüp siyasetçi olduğu bir ülkede yaşıyoruz" ifadesini kullandı.Zeyrek, yazısına şöyle devam etti:"10 yaşından küçükken sınıf başkanı seçilmek için bunları yapan çocuklar, büyüyüp siyasetçi olduklarında da pek değişmiyor maalesef. Koltuğa yapışıp kalıyorlar. Bırakmamak için ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar.Seçim kaybeden muhalefet liderinin koltuğu bırakmama konusundaki motivasyonu da koltuğunu kaybeden bakanların depresyona girmesine neden olan şey de çocukken (ilkokulda) temelleri atılan o duygudan kaynaklanır.İşte bu yüzden koltuk sevdası, tedavisi olmayan bir hastalıktır."

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Sputnik Türkiye

deniz zeyrek, kemal kılıçdaroğlu