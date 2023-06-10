Somali'de oyun parkındaki patlamada 22 çocuk hayatını kaybetti

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Yapay zekanın kontrol ettiği İHA, operatörünü ortadan kaldırmak istedi
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Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
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Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
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Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
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Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
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Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
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Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
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ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
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Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
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ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti
ÖZEL HABER
F-35 savaş uçağının 85 milyon dolar değerindeki yedek parçaları kayboldu
ÖZEL HABER
Yapay zekanın kontrol ettiği İHA, operatörünü ortadan kaldırmak istedi
ÖZEL HABER
Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Rusça konuşanların Ukrayna’da yeri yok
ÖZEL HABER
Eski Pentagon yetkilisi Rubin’in hedefinde Türkiye var: Türkiye’ye F-16 uçakları verilmemeliydi
HABERLER
Saat başı başlıkları
ÖZEL HABER
ABD eski istihbarat subayı Ritter: Putin, yaptırımlara rağmen Rusya’ya milyarlarca dolar kazandırdı
ÖZEL HABER
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby: Ukrayna’nın, taarruz için tüm ihtiyaçlarını karşıladık
ÖZEL HABER
Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu: Hakan Fidan’ın o sözü dikkat çekiciydi
ÖZEL HABER
Fransız Bakan Boone: AB’ye katılmak isteyen ülkeler desteklenmeli
HABERLER
Saat başı başlıkları
ÖZEL HABER
Finam analisti Potavin: Brent fiyatlarını varil başına 88-90 dolar aralığında görmeyi bekliyoruz
ÖZEL HABER
Eski Beyaz Saray doktoru Reiner: Biden'ın artık baston kullanması gerek
ÖZEL HABER
CIA Başkanı Burns’un gizlice Çin’i ziyaret ettiği iddiası
ÖZEL HABER
Sırp siyaset bilimciler: Türk birliğinin Kosova'da her iki taraf için iyi olacak
HABERLER
Saat başı başlıkları
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
ÖZEL HABER
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna saldırısının başarı şansı yok
ÖZEL HABER
Türkiye, Rusya’ya hak verdi: Endişelerini, taleplerini anlıyoruz
ÖZEL HABER
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kuzmin: Ukrayna kötü performansı hayal kırıklığına uğrattı
ÖZEL HABER
Putin, Rusya Kahramanı unvanına layık görülen Jelanov ile görüştü
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefinde Türkiye ve Rusya var: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
ÖZEL HABER
Beyaz Saray: Ukrayna'yı sonbahara kadar desteklemek için yeterli finansal kaynağa sahibiz
ÖZEL HABER
Ukrayna hangi sivil yerleri hedef aldı
ÖZEL HABER
Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması’nı baltaladı
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Pierre Loti’nin ölüm yıldönümü
ÖZEL HABER
Rus Savcı, Nazilerin 2.Dünya Savaşı sırasındaki suçlarının soykırım olarak tanınmasını talep etti