https://sputniknews.com.tr/20230610/somalide-oyun-parkindaki-patlamada-22-cocuk-hayatini-kaybetti-1072246767.html

Somali'de oyun parkındaki patlamada 22 çocuk hayatını kaybetti

Somali'de oyun parkındaki patlamada 22 çocuk hayatını kaybetti

Somali'de oyun parkında roketin patlaması sonucu 22 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T01:09+0300

2023-06-10T01:09+0300

2023-06-10T01:09+0300

dünya

somali

patlama

el kaide

çocuk parkı

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Aşağı Şabel bölgesi yetkililerinden İbrahim Malabow, basına yaptığı açıklamada, çocukların oynadığı bölgede patlama meydana geldiğini belirtti.Malabow, burada roketin patlaması sonucu çocuklardan 22'sinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını açıkladı.Patlamadan El Kaide bağlantılı eş-Şebab örgütünü sorumlu tutan Malabow, ölen çocukların 16'sının erkek, 6'sının kız olduğunu bildirdi.Olayın meydana geldiği bölgeyi kontrol eden eş-Şebab ise patlamanın Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu tarafından atılan bir el bombası sonucu yaşandığını öne sürdü.

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2023

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Sputnik Türkiye

somali, patlama, el kaide, çocuk parkı