https://sputniknews.com.tr/20230610/scholz-yakinda-putin-ile-gorusmeyi-planliyorum-1072260542.html

Scholz: Yakında Putin ile görüşmeyi planlıyorum

Scholz: Yakında Putin ile görüşmeyi planlıyorum

Almanya Başbakanı Scholz, yakında Putin ile görüşmeyi planladığını belirtti. 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T15:29+0300

2023-06-10T15:29+0300

2023-06-10T15:30+0300

dünya

vladimir putin

olaf scholz

görüşme

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Alman haber ajansı dpa’nın aktardığına göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Nürnberg'deki Protestan Kilisesinin 38. Kongresinde yaptığı konuşmada, yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığını söyledi.Scholz, “Yakın zamanda bunu (görüşmeyi) tekrar yapmayı düşünüyorum” dedi.Scholz ayrıca, ‘adil bir barış’ için gerekli koşulun Rusya birliklerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi olduğunu da sözlerine ekledi.Ajansa göre, kongrenin yapıldığı salondan zaman zaman ‘müzakere’ sesleri yükselmesi üzerine Şcholz yanıt olarak, “Müzakere, peki, tamam. Sorun, kimin kiminle ve neyi müzakere edeceğidir" ifadelerini kullandı.

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vladimir putin, olaf scholz, görüşme