https://sputniknews.com.tr/20230610/scholz-yakinda-putin-ile-gorusmeyi-planliyorum-1072260542.html
Scholz: Yakında Putin ile görüşmeyi planlıyorum
Scholz: Yakında Putin ile görüşmeyi planlıyorum
Almanya Başbakanı Scholz, yakında Putin ile görüşmeyi planladığını belirtti. 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T15:29+0300
2023-06-10T15:29+0300
2023-06-10T15:30+0300
dünya
vladimir putin
olaf scholz
görüşme
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Alman haber ajansı dpa’nın aktardığına göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Nürnberg'deki Protestan Kilisesinin 38. Kongresinde yaptığı konuşmada, yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığını söyledi.Scholz, “Yakın zamanda bunu (görüşmeyi) tekrar yapmayı düşünüyorum” dedi.Scholz ayrıca, ‘adil bir barış’ için gerekli koşulun Rusya birliklerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi olduğunu da sözlerine ekledi.Ajansa göre, kongrenin yapıldığı salondan zaman zaman ‘müzakere’ sesleri yükselmesi üzerine Şcholz yanıt olarak, “Müzakere, peki, tamam. Sorun, kimin kiminle ve neyi müzakere edeceğidir" ifadelerini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, olaf scholz, görüşme
vladimir putin, olaf scholz, görüşme
Scholz: Yakında Putin ile görüşmeyi planlıyorum
15:29 10.06.2023 (güncellendi: 15:30 10.06.2023) Abone ol
Almanya Başbakanı Scholz, yakında Putin ile görüşmeyi planladığını belirtti.
Alman haber ajansı dpa’nın aktardığına göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Nürnberg'deki Protestan Kilisesinin 38. Kongresinde yaptığı konuşmada, yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığını söyledi.
Scholz, “Yakın zamanda bunu (görüşmeyi) tekrar yapmayı düşünüyorum” dedi.
Scholz ayrıca, ‘adil bir barış’ için gerekli koşulun Rusya birliklerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi olduğunu da sözlerine ekledi.
Ajansa göre, kongrenin yapıldığı salondan zaman zaman ‘müzakere’ sesleri yükselmesi üzerine Şcholz yanıt olarak, “Müzakere, peki, tamam. Sorun, kimin kiminle ve neyi müzakere edeceğidir" ifadelerini kullandı.