https://sputniknews.com.tr/20230610/rusya-savunma-bakanligi-ihalarin-ukrayna-tanklarini-vurdugu-anlarin-goruntulerini-paylasti-1072267209.html

Rusya Savunma Bakanlığı, İHA’ların Ukrayna tanklarını vurduğu anların görüntülerini paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, İHA’ların Ukrayna tanklarını vurduğu anların görüntülerini paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye Bölgesi’nde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna ordusuna ait tankların ve diğer zırhlı araçlarının vurulduğu anın... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T23:17+0300

2023-06-10T23:17+0300

2023-06-10T23:40+0300

rusya

rusya savunma bakanlığı

iha

tank

zaporojye

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna ordusuna ait araçlarını vurduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.Videonun açıklamasında, “Rüzgar kesici ormanın arkasına saklanarak hareket eden Ukrayna tankları Rus İHA operatörleri tarafından tespit edildi ve taarruz İHA’lar ile imha edildi” ifadesine yer verildi.

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zaporojye

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