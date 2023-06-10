https://sputniknews.com.tr/20230610/rusya-savunma-bakanligi-ihalarin-ukrayna-tanklarini-vurdugu-anlarin-goruntulerini-paylasti-1072267209.html
Rusya Savunma Bakanlığı, İHA’ların Ukrayna tanklarını vurduğu anların görüntülerini paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, İHA’ların Ukrayna tanklarını vurduğu anların görüntülerini paylaştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye Bölgesi’nde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna ordusuna ait tankların ve diğer zırhlı araçlarının vurulduğu anın... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T23:17+0300
2023-06-10T23:17+0300
2023-06-10T23:40+0300
rusya
rusya savunma bakanlığı
iha
tank
zaporojye
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna ordusuna ait araçlarını vurduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.Videonun açıklamasında, “Rüzgar kesici ormanın arkasına saklanarak hareket eden Ukrayna tankları Rus İHA operatörleri tarafından tespit edildi ve taarruz İHA’lar ile imha edildi” ifadesine yer verildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, iha, tank, zaporojye, ukrayna krizi, ukrayna
rusya, rusya savunma bakanlığı, iha, tank, zaporojye, ukrayna krizi, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı, İHA’ların Ukrayna tanklarını vurduğu anların görüntülerini paylaştı
23:17 10.06.2023 (güncellendi: 23:40 10.06.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye Bölgesi’nde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna ordusuna ait tankların ve diğer zırhlı araçlarının vurulduğu anın görüntülerini paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna ordusuna ait araçlarını vurduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.
Videonun açıklamasında, “Rüzgar kesici ormanın arkasına saklanarak hareket eden Ukrayna tankları Rus İHA operatörleri tarafından tespit edildi ve taarruz İHA’lar ile imha edildi” ifadesine yer verildi.