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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230610/rusya-savunma-bakanligi-artyomovskta-ukrayna-ordusunun-bes-saldirisi-puskurtuldu-1072262161.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta Ukrayna ordusunun beş saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta Ukrayna ordusunun beş saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Artyomovsk şehrinde Ukrayna ordusunun beş saldırısını püskürttüğünü belirtti. 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T17:48+0300
2023-06-10T17:48+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Artyomovsk şehri çevresindeki beş köydeki Rus ordu mevzilerine saldırılarının püskürtüldüğünü belirterek, “Düşmanın savunmamızı delme girişimleri önlendi” dedi.Saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun yaklaşık 230 asker, iki zırhlı savaş aracı, beş otomobil, iki adet D-30 obüsü kaybettiği kaydedildi.Ukrayna ordusunun Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerindeki taarruz girişimlerinin de başarısız olduğunu dile getiren Konaşenkov’un sözlerine göre, bu cephelerde Ukrayna ordusunun son bir gün içerisindeki kayıpları yaklaşık 300 asker, dördü Leopard toplam 9 tank, ABD yapımı Bradley dahil 11 piyade savaş araçları, 14 zırhlı savaş aracı, 6 otomobil, Fransa yapımı Cezar kundağı motorlu topçu sistemi olarak gerçekleşti.Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Harkov Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun 4 sabotaj ve keşif grubunun önlendiği aktarılırken bu bölgelerde yaklaşık 65 Ukraynalı asker, bir adet zırhlı personel taşıyıcı, iki kamyonet, ABD yapımı bir adet M777 topçu sistemi imha edildi.Krasnıy Liman cephesinde Ukrayna ordusunun kayıpları 60’tan fazla asker, bir piyade savaş aracı, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, birer adet Krab, Gvozdika ve Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemleri ve D-20 obüsü oldu.Konaşenkov, “Herson Bölgesinde son bir gün içerisinde yaklaşık 40 Ukraynalı asker, iki otomobil, bir adet Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi yok edildi” diye bildirdi.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağının düşürüldüğünü söyleyen Konaşenkov, “Bir gün içerisinde iki adet Storm Shadow ve dokuz adet HIMARS roketi önlendi” ifadesini kullandı.Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Herson Bölgesinde sekiz adet Ukraynalı insansız hava aracının vurulduğu belirtildi.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Artyomovsk’ta Ukrayna ordusunun beş saldırısı püskürtüldü

17:48 10.06.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Artyomovsk şehrinde Ukrayna ordusunun beş saldırısını püskürttüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Artyomovsk şehri çevresindeki beş köydeki Rus ordu mevzilerine saldırılarının püskürtüldüğünü belirterek, “Düşmanın savunmamızı delme girişimleri önlendi” dedi.
Saldırılar sonucu Ukrayna ordusunun yaklaşık 230 asker, iki zırhlı savaş aracı, beş otomobil, iki adet D-30 obüsü kaybettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusunun Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerindeki taarruz girişimlerinin de başarısız olduğunu dile getiren Konaşenkov’un sözlerine göre, bu cephelerde Ukrayna ordusunun son bir gün içerisindeki kayıpları yaklaşık 300 asker, dördü Leopard toplam 9 tank, ABD yapımı Bradley dahil 11 piyade savaş araçları, 14 zırhlı savaş aracı, 6 otomobil, Fransa yapımı Cezar kundağı motorlu topçu sistemi olarak gerçekleşti.
Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Harkov Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun 4 sabotaj ve keşif grubunun önlendiği aktarılırken bu bölgelerde yaklaşık 65 Ukraynalı asker, bir adet zırhlı personel taşıyıcı, iki kamyonet, ABD yapımı bir adet M777 topçu sistemi imha edildi.
Krasnıy Liman cephesinde Ukrayna ordusunun kayıpları 60’tan fazla asker, bir piyade savaş aracı, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, birer adet Krab, Gvozdika ve Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemleri ve D-20 obüsü oldu.
Konaşenkov, “Herson Bölgesinde son bir gün içerisinde yaklaşık 40 Ukraynalı asker, iki otomobil, bir adet Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi yok edildi” diye bildirdi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağının düşürüldüğünü söyleyen Konaşenkov, “Bir gün içerisinde iki adet Storm Shadow ve dokuz adet HIMARS roketi önlendi” ifadesini kullandı.
Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Herson Bölgesinde sekiz adet Ukraynalı insansız hava aracının vurulduğu belirtildi.
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