https://sputniknews.com.tr/20230610/rus-disisleri-tahil-anlasmasi-kapsamindaki-mutabakat-cercevesinde-diyaloga-haziriz-1072261621.html

Rus Dışişleri: Tahıl anlaşması kapsamındaki mutabakat çerçevesinde diyaloğa hazırız

Rus Dışişleri: Tahıl anlaşması kapsamındaki mutabakat çerçevesinde diyaloğa hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya’nın tahıl anlaşması kapsamındaki mutabakat çerçevesinde BM ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı. 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T16:40+0300

2023-06-10T16:40+0300

2023-06-10T16:41+0300

ukrayna krizi

rusya

tahıl

tahıl sevkiyatı

tahıl anlaşması

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Cenevre'de BM temsilcileri ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Rus tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin mutabakatın uygulanması konusunda, görüşmelerin sonuç vermesi koşuluyla, BM ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.Verşinin, "Yapılacak görüşmelerin tarihleri henüz belirlenmedi. İstişareleri düzenli olarak yapıyoruz. Kontrollerini kaybedenlerden değiliz. Rusya için reel bir sonuç elde etmek istiyoruz. Bu sonuç uğruna, diyaloğu sürdürmeye hazırız ama tekrar ediyorum bu diyalog verimli olmalı. Şu ana kadar maalesef böyle bir şey yok" dedi.9 Haziran'da Cenevre'de, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Başkanı Rebecca Greenspan’ın başkanlık ettikleri Rusya ve BM heyetleri ‘tahıl anlaşması’ kapsamındaki mutabakatla ilgili yeni bir müzakere turu gerçekleştirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230605/rusya-disisleri-tahil-koridoru-anlasmasi-kapsaminda-gemi-denetimlerine-yeniden-baslandi-1072059300.html

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rusya, tahıl, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması