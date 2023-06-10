https://sputniknews.com.tr/20230610/rus-disisleri-tahil-anlasmasi-kapsamindaki-mutabakat-cercevesinde-diyaloga-haziriz-1072261621.html
Rus Dışişleri: Tahıl anlaşması kapsamındaki mutabakat çerçevesinde diyaloğa hazırız
Rus Dışişleri: Tahıl anlaşması kapsamındaki mutabakat çerçevesinde diyaloğa hazırız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya’nın tahıl anlaşması kapsamındaki mutabakat çerçevesinde BM ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı. 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T16:40+0300
2023-06-10T16:40+0300
2023-06-10T16:41+0300
ukrayna krizi
rusya
tahıl
tahıl sevkiyatı
tahıl anlaşması
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Cenevre'de BM temsilcileri ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Rus tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin mutabakatın uygulanması konusunda, görüşmelerin sonuç vermesi koşuluyla, BM ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.Verşinin, "Yapılacak görüşmelerin tarihleri henüz belirlenmedi. İstişareleri düzenli olarak yapıyoruz. Kontrollerini kaybedenlerden değiliz. Rusya için reel bir sonuç elde etmek istiyoruz. Bu sonuç uğruna, diyaloğu sürdürmeye hazırız ama tekrar ediyorum bu diyalog verimli olmalı. Şu ana kadar maalesef böyle bir şey yok" dedi.9 Haziran'da Cenevre'de, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Başkanı Rebecca Greenspan’ın başkanlık ettikleri Rusya ve BM heyetleri ‘tahıl anlaşması’ kapsamındaki mutabakatla ilgili yeni bir müzakere turu gerçekleştirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230605/rusya-disisleri-tahil-koridoru-anlasmasi-kapsaminda-gemi-denetimlerine-yeniden-baslandi-1072059300.html
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rusya, tahıl, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması
Rus Dışişleri: Tahıl anlaşması kapsamındaki mutabakat çerçevesinde diyaloğa hazırız
16:40 10.06.2023 (güncellendi: 16:41 10.06.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya’nın tahıl anlaşması kapsamındaki mutabakat çerçevesinde BM ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Cenevre'de BM temsilcileri ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Rus tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin mutabakatın uygulanması konusunda, görüşmelerin sonuç vermesi koşuluyla, BM ile diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.
Verşinin, "Yapılacak görüşmelerin tarihleri henüz belirlenmedi. İstişareleri düzenli olarak yapıyoruz. Kontrollerini kaybedenlerden değiliz. Rusya için reel bir sonuç elde etmek istiyoruz. Bu sonuç uğruna, diyaloğu sürdürmeye hazırız ama tekrar ediyorum bu diyalog verimli olmalı. Şu ana kadar maalesef böyle bir şey yok" dedi.
9 Haziran'da Cenevre'de, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Başkanı Rebecca Greenspan’ın başkanlık ettikleri Rusya ve BM heyetleri ‘tahıl anlaşması’ kapsamındaki mutabakatla ilgili yeni bir müzakere turu gerçekleştirilmişti.