https://sputniknews.com.tr/20230610/peskov-batinin-suclamalari-moskovayi-dinleme-konusundaki-isteksizligini-gizleme-cabasidir-1072262051.html
Peskov: Batı'nın suçlamaları, Moskova'yı dinleme konusundaki isteksizliğini gizleme çabasıdır
Peskov: Batı'nın suçlamaları, Moskova'yı dinleme konusundaki isteksizliğini gizleme çabasıdır
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı'nın Rusya'ya yönelik saldırganlık suçlamalarının, Moskova'nın endişelerini dinleme konusundaki isteksizliğini gizleme çabası... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T17:23+0300
2023-06-10T17:23+0300
2023-06-10T17:23+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Rusya’ya yönelik saldırganlık suçlamalarının Moskova'nın endişelerini dinleme isteksizliğini gizleme çabası olduğunu ve Batı’nın bu tavrını sürdürmekte ısrar ettiğini söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Peskov, "Biliyorsunuz, Washington ve Avrupa başkentleri Rusya'yı bir tür saldırganlıkla suçluyor. Bu sadece endişelerimizi dinleme konusundaki isteksizliklerini gizleme çabasıdır” dedi.Peskov, Rusya'nın yıllardır bu endişeleri dile getirdiğini vurgulayarak, "Bu, endişelerimizi gözönüne almayı düşünmediklerinin doğrudan bir kanıtıdır. Bu nedenle, her şeyi kendimiz yapmamız gerekiyor” diye konuştu.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov
rusya, kremlin, dmitriy peskov
Peskov: Batı'nın suçlamaları, Moskova'yı dinleme konusundaki isteksizliğini gizleme çabasıdır
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı'nın Rusya'ya yönelik saldırganlık suçlamalarının, Moskova'nın endişelerini dinleme konusundaki isteksizliğini gizleme çabası olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Rusya’ya yönelik saldırganlık suçlamalarının Moskova'nın endişelerini dinleme isteksizliğini gizleme çabası olduğunu ve Batı’nın bu tavrını sürdürmekte ısrar ettiğini söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Peskov, "Biliyorsunuz, Washington ve Avrupa başkentleri Rusya'yı bir tür saldırganlıkla suçluyor. Bu sadece endişelerimizi dinleme konusundaki isteksizliklerini gizleme çabasıdır” dedi.
Peskov, Rusya'nın yıllardır bu endişeleri dile getirdiğini vurgulayarak, "Bu, endişelerimizi gözönüne almayı düşünmediklerinin doğrudan bir kanıtıdır. Bu nedenle, her şeyi kendimiz yapmamız gerekiyor” diye konuştu.