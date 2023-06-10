https://sputniknews.com.tr/20230610/peskov-batinin-suclamalari-moskovayi-dinleme-konusundaki-isteksizligini-gizleme-cabasidir-1072262051.html

Peskov: Batı'nın suçlamaları, Moskova'yı dinleme konusundaki isteksizliğini gizleme çabasıdır

Peskov: Batı'nın suçlamaları, Moskova'yı dinleme konusundaki isteksizliğini gizleme çabasıdır

Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı'nın Rusya'ya yönelik saldırganlık suçlamalarının, Moskova'nın endişelerini dinleme konusundaki isteksizliğini gizleme çabası... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T17:23+0300

2023-06-10T17:23+0300

2023-06-10T17:23+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Rusya’ya yönelik saldırganlık suçlamalarının Moskova'nın endişelerini dinleme isteksizliğini gizleme çabası olduğunu ve Batı’nın bu tavrını sürdürmekte ısrar ettiğini söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Peskov, "Biliyorsunuz, Washington ve Avrupa başkentleri Rusya'yı bir tür saldırganlıkla suçluyor. Bu sadece endişelerimizi dinleme konusundaki isteksizliklerini gizleme çabasıdır” dedi.Peskov, Rusya'nın yıllardır bu endişeleri dile getirdiğini vurgulayarak, "Bu, endişelerimizi gözönüne almayı düşünmediklerinin doğrudan bir kanıtıdır. Bu nedenle, her şeyi kendimiz yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

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rusya, kremlin, dmitriy peskov