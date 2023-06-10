Milli Savunma Bakanı Güler, Iraklı mevkidaşı Abbasi ile telefonda görüştü
© AAMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler
© AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi 10 Haziran'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi'nin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı dileklerini ilettiği görüşmede iki Bakan karşılıklı ziyaret konusunda mutabık kaldı."
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi 10 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2023
Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi'nin, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı… pic.twitter.com/twvwYl2Sdn