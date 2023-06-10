https://sputniknews.com.tr/20230610/japonyada-iki-yolcu-ucagi-birbirine-temas-etti-pist-kapatildi-1072255323.html
Japonya’da iki yolcu uçağı birbirine temas etti, pist kapatıldı
Japonya’da iki yolcu uçağı birbirine temas etti, pist kapatıldı
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanında iki yolcu uçağının birbiriyle temas etmesi sonucu uçaklardan birinin kanadı kırılırken, bir pist kullanıma... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T12:14+0300
2023-06-10T12:14+0300
2023-06-10T12:14+0300
dünya
video
japonya
tokyo
uçak pisti
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Japonya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tokyo’daki Haneda Havalimanında Tayvan ulusal hava yolu şirketi Thai Airways’e ait yolcu uçağı ile Tayvan merkezli özel hava yolu şirketi Eva Airways uçağının taksi yolu üzerinde birbirine temas ettiği duyuruldu.Thai Airways uçağının kanadının bir kısmının kırıldığı, parçaların pistin yakınına düştüğü belirtildi.
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Japonya’da iki yolcu uçağı birbirine temas etti, pist kapatıldı
Japonya’da iki yolcu uçağı birbirine temas etti, pist kapatıldı
2023-06-10T12:14+0300
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video, japonya, tokyo, uçak pisti, видео
video, japonya, tokyo, uçak pisti, видео
Japonya’da iki yolcu uçağı birbirine temas etti, pist kapatıldı
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanında iki yolcu uçağının birbiriyle temas etmesi sonucu uçaklardan birinin kanadı kırılırken, bir pist kullanıma kapatıldı.
Japonya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tokyo’daki Haneda Havalimanında Tayvan ulusal hava yolu şirketi Thai Airways’e ait yolcu uçağı ile Tayvan merkezli özel hava yolu şirketi Eva Airways uçağının taksi yolu üzerinde birbirine temas ettiği duyuruldu.
Thai Airways uçağının kanadının bir kısmının kırıldığı, parçaların pistin yakınına düştüğü belirtildi.