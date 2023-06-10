https://sputniknews.com.tr/20230610/japonyada-iki-yolcu-ucagi-birbirine-temas-etti-pist-kapatildi-1072255323.html

Japonya’da iki yolcu uçağı birbirine temas etti, pist kapatıldı

Japonya’da iki yolcu uçağı birbirine temas etti, pist kapatıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanında iki yolcu uçağının birbiriyle temas etmesi sonucu uçaklardan birinin kanadı kırılırken, bir pist kullanıma... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T12:14+0300

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uçak pisti

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Japonya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tokyo’daki Haneda Havalimanında Tayvan ulusal hava yolu şirketi Thai Airways’e ait yolcu uçağı ile Tayvan merkezli özel hava yolu şirketi Eva Airways uçağının taksi yolu üzerinde birbirine temas ettiği duyuruldu.Thai Airways uçağının kanadının bir kısmının kırıldığı, parçaların pistin yakınına düştüğü belirtildi.

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Japonya’da iki yolcu uçağı birbirine temas etti, pist kapatıldı Japonya’da iki yolcu uçağı birbirine temas etti, pist kapatıldı 2023-06-10T12:14+0300 true PT1S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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video, japonya, tokyo, uçak pisti, видео