https://sputniknews.com.tr/20230610/icisleri-bakani-yerlikaya-kahramanmarasa-yapilan-harcama-5-milyar-675-milyon-lira-1072265513.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kahramanmaraş'a yapılan harcama 5 milyar 675 milyon lira

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kahramanmaraş'a yapılan harcama 5 milyar 675 milyon lira

Kahramanmaraş'ta AFAD Koordinasyon Merkezi toplantısına katılan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bugüne kadar Kahramanmaraş'a yapılan harcamanın tutarı 5 milyar 675... 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T22:29+0300

2023-06-10T22:29+0300

2023-06-10T22:29+0300

türkiye

kahramanmaraş

ali yerlikaya

afad

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı.Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamada bulunan Yerlikaya, Adıyaman ziyareti sonrası Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi.6 Şubat'tan bu yana kentte yapılanları incelemek için geldiklerini anlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:Kahramanmaraş'ta hasar tespit oranının yüzde yüz olduğuna değinen Yerlikaya, "Hasar tespiti yapılan toplam bağımsız bölüm sayısı 558 bin 219'dur. Bunlardan orta hasar ve üzeri olan bağımsız bölüm 137 bin 473, bunların da 110 bin 437'si konut, 20 bin 461'i ticarethanedir" bilgisini verdi.Kent genelinde 7 bin 396'sı yıkık, 4 bin 423'ü de acil yıkılacak yapı olmak üzere 11 bin 819 enkazın bulunduğunu ve bunların tamamının kaldırıldığını aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:Ali Yerlikaya, depremler sonrası en önemli ihtiyacın barınma olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Depremzede vatandaşları kalıcı konutlara yerleştirmek için hükümetimiz canla başla çalışıyor" ifadesinde dile getirdiği gibi çalıştıklarını vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:Yapılan toplantıda Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve milletvekillerinin, kendilerine "Kahramanmaraş sıcak, dolayısıyla konteyner kentte klima ile ilgili bir ihtiyaç var. Bununla ilgili gayret AFAD tarafından sürdürülüyor, bu sürecin bir an önce tamamlanması uygun olacaktır" demesi üzerine, çalışmalara başladıklarını belirten Yerlikaya, şunları paylaştı:Kahramanmaraş'a yapılan yardımları açıklayan Yerlikaya, şunları kaydetti:Yerlikaya, yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını sözlerine ekledi.Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Risk Azaltma Planları Daire Başkanı Aslan Mehmet Coşkun, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları katıldı.Bakan Yerlikaya, daha sonra Trabzon Caddesi'nde oluşturulan Samsun Çarşısı'na ziyarette bulunup esnafla çay içti ve hatıra fotoğrafı çektirdi, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü makamında ziyaret etti.

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