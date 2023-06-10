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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kahramanmaraş'a yapılan harcama 5 milyar 675 milyon lira
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kahramanmaraş'a yapılan harcama 5 milyar 675 milyon lira
Kahramanmaraş'ta AFAD Koordinasyon Merkezi toplantısına katılan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bugüne kadar Kahramanmaraş'a yapılan harcamanın tutarı 5 milyar 675... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T22:29+0300
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türkiye
kahramanmaraş
ali yerlikaya
afad
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı.Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamada bulunan Yerlikaya, Adıyaman ziyareti sonrası Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi.6 Şubat'tan bu yana kentte yapılanları incelemek için geldiklerini anlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:Kahramanmaraş'ta hasar tespit oranının yüzde yüz olduğuna değinen Yerlikaya, "Hasar tespiti yapılan toplam bağımsız bölüm sayısı 558 bin 219'dur. Bunlardan orta hasar ve üzeri olan bağımsız bölüm 137 bin 473, bunların da 110 bin 437'si konut, 20 bin 461'i ticarethanedir" bilgisini verdi.Kent genelinde 7 bin 396'sı yıkık, 4 bin 423'ü de acil yıkılacak yapı olmak üzere 11 bin 819 enkazın bulunduğunu ve bunların tamamının kaldırıldığını aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:Ali Yerlikaya, depremler sonrası en önemli ihtiyacın barınma olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Depremzede vatandaşları kalıcı konutlara yerleştirmek için hükümetimiz canla başla çalışıyor" ifadesinde dile getirdiği gibi çalıştıklarını vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:Yapılan toplantıda Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve milletvekillerinin, kendilerine "Kahramanmaraş sıcak, dolayısıyla konteyner kentte klima ile ilgili bir ihtiyaç var. Bununla ilgili gayret AFAD tarafından sürdürülüyor, bu sürecin bir an önce tamamlanması uygun olacaktır" demesi üzerine, çalışmalara başladıklarını belirten Yerlikaya, şunları paylaştı:Kahramanmaraş'a yapılan yardımları açıklayan Yerlikaya, şunları kaydetti:Yerlikaya, yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını sözlerine ekledi.Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Risk Azaltma Planları Daire Başkanı Aslan Mehmet Coşkun, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları katıldı.Bakan Yerlikaya, daha sonra Trabzon Caddesi'nde oluşturulan Samsun Çarşısı'na ziyarette bulunup esnafla çay içti ve hatıra fotoğrafı çektirdi, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü makamında ziyaret etti.
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kahramanmaraş, ali yerlikaya, afad

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kahramanmaraş'a yapılan harcama 5 milyar 675 milyon lira

22:29 10.06.2023
© İHA / HALİL ULUBEY-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2023
© İHA / HALİL ULUBEY-
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Kahramanmaraş'ta AFAD Koordinasyon Merkezi toplantısına katılan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bugüne kadar Kahramanmaraş'a yapılan harcamanın tutarı 5 milyar 675 milyon liradır" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamada bulunan Yerlikaya, Adıyaman ziyareti sonrası Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi.
6 Şubat'tan bu yana kentte yapılanları incelemek için geldiklerini anlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öncelikle amacımız geçici barınma merkezlerinde, çadırlarımızda kalan vatandaşlarımızı en kısa zamanda konteyner kentlerimize taşımak, nihayetinde kalıcı konutlarımızın inşasını da bir an önce tamamlamak. Kabinemiz kurulduktan sonra tüm bakan arkadaşlarımızla birlikte bölgedeki çalışmaları yerince inceliyoruz. 125 günden beri devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz el ele verdik. Kardeşlik ruhuyla yaralarımızı sarmak için canla başla çalıştık ve devam ediyoruz. Bugüne kadar emeği ve gayreti olan arkadaşlarımıza kamu, kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, STK'lere, gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz."
Kahramanmaraş'ta hasar tespit oranının yüzde yüz olduğuna değinen Yerlikaya, "Hasar tespiti yapılan toplam bağımsız bölüm sayısı 558 bin 219'dur. Bunlardan orta hasar ve üzeri olan bağımsız bölüm 137 bin 473, bunların da 110 bin 437'si konut, 20 bin 461'i ticarethanedir" bilgisini verdi.
Kent genelinde 7 bin 396'sı yıkık, 4 bin 423'ü de acil yıkılacak yapı olmak üzere 11 bin 819 enkazın bulunduğunu ve bunların tamamının kaldırıldığını aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Toplam 29 bin 601 olan ağır hasarlı binanın da Valiliğimiz koordinasyonunda ihalesi tamamlandı, yer teslimi yapıldı. Bunları da 4 ay içerisinde tamamlayacağız. Bunları yaparken, biz yıkarken, yerinde de onların ayıklamasını yapmıyoruz. Burada Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün belirlemiş olduğu döküm sahasında geri dönüşümle alakalı ayıklamasını yapıyoruz. Yıkım işleminde de şartnameye uygun olarak hemşehrilerimizin rahatsız olmaması için gerekli hassasiyeti arkadaşlarımızdan rica ettik ve takipçisi olacağız."
Ali Yerlikaya, depremler sonrası en önemli ihtiyacın barınma olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Depremzede vatandaşları kalıcı konutlara yerleştirmek için hükümetimiz canla başla çalışıyor" ifadesinde dile getirdiği gibi çalıştıklarını vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın işbirliğiyle Kahramanmaraş'ımıza yaklaşık olarak 110 bin 681 konut yapılacak. Bunların 36 bin 94'ünün ihalesi yapıldı. Duamız, şehrimize verdiğimiz sözleri 1 yıl içerisinde tamamlayıp sevinçle, övünçle ve şükürle hak sahiplerine teslim etmek. Kahramanmaraş'ta hak sahibi olabilecek durumdaki vatandaşlarımızdan konutları hasarlı olan 117 bin 146 vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Bugün itibarıyla toplam 132 bin 937 çadırın dağıtım ve kurulumu yapıldı ve 45 çadır alanında 20 bin 364 vatandaşımız yaşıyor şimdilik. Çadır alanı geçici, buradan hemen konteynere geçmemiz lazım. Aynı zamanda ilimizde 52 konteyner kent planlandı, bunun 43'ünün kurulumu tamamlandı. Diyeceksiniz ki 'geri kalanları?' Koordinasyonu yaptık ve arkadaşlarımız söz verdi, eminler kendilerinden, Allah'ın izniyle o 52 hedefine varacağız, eksik kalanların en geç 1 Temmuz'da geri kalanını açacağız. 25 bin 585 konteynerde 87 bin 414 vatandaşımız yaşıyor. Diğer tesislerde ise 4 bin 543 vatandaşımız yaşamlarını sürdürüyor."
Yapılan toplantıda Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve milletvekillerinin, kendilerine "Kahramanmaraş sıcak, dolayısıyla konteyner kentte klima ile ilgili bir ihtiyaç var. Bununla ilgili gayret AFAD tarafından sürdürülüyor, bu sürecin bir an önce tamamlanması uygun olacaktır" demesi üzerine, çalışmalara başladıklarını belirten Yerlikaya, şunları paylaştı:
"Allah'ın izniyle konteynerlerdeki klima durumunu netleştireceğiz, tamama erdireceğiz. Aynı zamanda AFAD, Kızılay ve bazı STK'lerle beraber 125 günden beri çadır ve konteynerlerde sıcak yemek hizmetimiz var. 125. günün bize vermiş olduğu tecrübe ışığında artık konteyner kentlerde klima durumunu ve çoğu tamamlanmakla birlikte ocakla ilgili ihtiyaçları da tamamlamayı amaçlıyoruz. Burada bunun senkronizasyonunu tamamlayıp sıcak yemekten vazgeçip kart sistemiyle artık konteyner içerisinde kendi yemeğini kendi pişirsin. Benim vatandaşım artık onun özlemini çekiyor. Bunu bu şekilde tamamlamak istiyoruz."
Kahramanmaraş'a yapılan yardımları açıklayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar Kahramanmaraşlı 243 bin 68 ailemize 10 bin liradan toplam 2 milyar 431 milyon lira hane destek ödemesi yapıldı. 85 bin 11 ailemize de 15 bin liradan toplam 1 milyar 275 milyon lira taşınma yardımı, 49 bin 486 ailemize 371 milyon 589 bin lira kira yardımında bulunuldu. 6 Şubat'tan bugüne Kahramanmaraş'a toplam 1 milyar 775 milyon lira ödenek gönderildi. Bugüne kadar 98 milyonu aşkın öğün yemek dağıtılmıştır. 533 bin vatandaşımıza psiko-sosyal destekte bulunulmuştur. Bugüne kadar ilimizde 17 milyon 149 bin yardım malzemesi dağıtılmıştır. Bugüne kadar Kahramanmaraş'a yapılan harcamanın tutarı 5 milyar 675 milyon liradır."
Yerlikaya, yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Risk Azaltma Planları Daire Başkanı Aslan Mehmet Coşkun, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Bakan Yerlikaya, daha sonra Trabzon Caddesi'nde oluşturulan Samsun Çarşısı'na ziyarette bulunup esnafla çay içti ve hatıra fotoğrafı çektirdi, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ü makamında ziyaret etti.
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