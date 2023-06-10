https://sputniknews.com.tr/20230610/gladyator-2-filminin-6-oyuncusu-sette-yasanan-patlamada-yaralandi-1072264331.html

Gladyatör 2 filminin 6 oyuncusu sette yaşanan patlamada yaralandı

Gladyatör 2 filminin 6 oyuncusu sette yaşanan patlamada yaralandı

Fas'ta çekimleri yapılan 'Gladyatör 2' filminin 6 oyuncusu, sette meydana gelen bir patlama sonucu yaralandı. 10.06.2023, Sputnik Türkiye

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spor

oyuncu

gladyatör

film

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Gladyatör 2 filminin çekimleri sırasında özel efektlerin kullanıldığı bir sahnede patlama yaşandı.The Sun Gazetesi'nin haberine göre patlamada filmin 6 oyuncusu yaralanırken oyuncuların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin yapıldığı belirtildi.Yapımcı şirket Paramount, konuya dair yaptığı açıklamada, 'Gladyatör 2' filminin setinde bir dublör sahnesi çekilirken, birkaç ekip üyesinin hayati tehlike oluşturmayan yaralanmalara maruz kaldığı bir kaza meydana geldiği bilgisini paylaştı.Açıklamada, “Alanda güvenlik ve sağlık ekipleri, oyuncuların tedavisi için hızlıca hareket edebildi. Hepsinin durumu iyi ve tedavileri devam ediyor" ifadesi kullanıldı.Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler devam ederken set alanındaki bir gaz borusunun patlamış olabileceğinden şüphelenildiği kaydedildi.

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oyuncu, gladyatör, film