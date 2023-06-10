https://sputniknews.com.tr/20230610/eski-italya-genelkurmay-baskani-ukraynada-baris-konusu-savas-meydaninda-cozulecek-1072260016.html

Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna'da barış konusu savaş meydanında çözülecek

Eski İtalya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna'da barış konusu savaş meydanında çözülecek

Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano, Ukrayna'daki savaşın uzun süreceğini, barış konusunun savaş meydanında çözüleceğini ifade etti. 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T14:49+0300

2023-06-10T14:49+0300

2023-06-10T14:49+0300

ukrayna krizi

ukrayna

italya

genelkurmay

rusya

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Eski İtalya Genelkurmay Başkanı ve Avrupa Birliği (AB) Askeri Komitesi Başkanı General Claudio Graziano, La Stampa gazetesine demecinde Ukrayna’daki silahlı çatışmanın uzun süre devam edeceğini, barış konusunun savaş alanında çözüleceğini söyledi.Graziano, “Ukrayna'da barış konusu savaş meydanında çözülecek. Başlatıldığı belirtilen karşı saldırı, müzakerelerin başladığı anlamına gelmiyor. Aksine, artık birçok faktör savaşın uzun süre devam edeceğini düşündürüyor” dedi.Batılı ülkeler tarafından yapılan teslimatlar sayesinde Ukrayna ordusunun iyi silahlandığına vurgu yapan Graziano, “Avrupa, Ukrayna'ya mühimmat alımı için yıllık bir fon ayırdı ve bu mühimmatların daha üretilmesi gerekiyor, bu nedenle bir yıldan önce hazır olmaları beklenmiyor. Bu da çatışmanın daha uzun bir süre devam edeceğine işaret ediyor. Ayrıca Kiev, henüz Batı yapımı uçaklar da almadı” diye konuştu.Graziano, Ukrayna'daki çatışmanın bir dünya savaşına dönüşmeyeceğini, ancak uzun süre devam edeceğini vurgulayarak, “Savaş şu anda 2. Dünya Savaşı'ndaki direniş yerlerinden biri olan Dinyeper'de durmuş durumda. Rusya da cephaneliğini yeniliyor ama ekonomik durumdan kaynaklanan yapısal bir zafiyeti var. Öte yandan Ukrayna da Batı olmadan bu savaşı yürütemez” ifadelerini kullandı.

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