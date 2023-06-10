https://sputniknews.com.tr/20230610/cumhuriyet-yazari-balbay-muhalif-secmen-yolumuzu-kesip-kendimizi-terk-edilmis-hissediyoruz-diyor-1072258130.html
Cumhuriyet yazarı Balbay: Muhalif seçmen yolumuzu kesip, 'Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz' diyor
Cumhuriyet yazarı Balbay: Muhalif seçmen yolumuzu kesip, 'Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz' diyor
Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, seçim sonrası muhalif seçmenin sitemlerini köşesine taşıyarak ana muhalefet partisi CHP'ye seslendi. Balbay, CHP'li seçmenin... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T13:57+0300
2023-06-10T13:57+0300
2023-06-10T13:57+0300
politika
mustafa balbay
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Balbay, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:"CHP’de sorumlu noktalardaki arkadaşların dikkatinde olması dileğiyle son günlerde sokakta yolumuzu kesenlerin tepkilerini aktaralım.-Kendimizi terk edilmiş gibi hissediyoruz. Hiç değilse çıkıp oy veren 25 milyonun gönlünü almak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek gerekmez mi?-Gideyim CHP Genel Merkezi’nin merdivenlerinde oturup içeri girene, 'İçeride neler oluyor' diye sorayım diyorum.-Seçmenlikten istifa edeyim diyorum, edemiyorum!CHP bu tepkileri çok dikkate almalı ve çok sevinmeli! Sevinmeli çünkü hâlâ kaygı taşıyanlar var, ya kaygıyı da bıraksalar? Yer yer bunu da görüyoruz! Bu millete yön gösterir, güven verirseniz Kartallı Kazımlar, Gördesli Makbuleler çıkar… Göstermezseniz, aya dört şeritli yol yaptığına inandıracak düzenbazlar çıkar…"
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mustafa balbay, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
mustafa balbay, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Cumhuriyet yazarı Balbay: Muhalif seçmen yolumuzu kesip, 'Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz' diyor
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Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, seçim sonrası muhalif seçmenin sitemlerini köşesine taşıyarak ana muhalefet partisi CHP'ye seslendi. Balbay, CHP'li seçmenin 'Kendimi terk edilmiş hissediyoruz' dediğini aktardı.
Balbay, yazısı
nın ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"CHP’de sorumlu noktalardaki arkadaşların dikkatinde olması dileğiyle son günlerde sokakta yolumuzu kesenlerin tepkilerini aktaralım.
-Kendimizi terk edilmiş gibi hissediyoruz. Hiç değilse çıkıp oy veren 25 milyonun gönlünü almak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek gerekmez mi?
-Gideyim CHP Genel Merkezi’nin merdivenlerinde oturup içeri girene, 'İçeride neler oluyor' diye sorayım diyorum.
-Seçmenlikten istifa edeyim diyorum, edemiyorum!
CHP bu tepkileri çok dikkate almalı ve çok sevinmeli! Sevinmeli çünkü hâlâ kaygı taşıyanlar var, ya kaygıyı da bıraksalar? Yer yer bunu da görüyoruz! Bu millete yön gösterir, güven verirseniz Kartallı Kazımlar, Gördesli Makbuleler çıkar… Göstermezseniz, aya dört şeritli yol yaptığına inandıracak düzenbazlar çıkar…"