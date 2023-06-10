https://sputniknews.com.tr/20230610/cumhurbaskani-erdogan-uefa-baskani-caferin-ile-gorustu-1072261738.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Caferin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Caferin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'da bulunan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Aleksander... 10.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-10T16:51+0300
2023-06-10T16:51+0300
2023-06-10T16:53+0300
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recep tayyip erdoğan, uefa, uefa şampiyonlar ligi
recep tayyip erdoğan, uefa, uefa şampiyonlar ligi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Başkanı Caferin ile görüştü
16:51 10.06.2023 (güncellendi: 16:53 10.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'da bulunan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti.